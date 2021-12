20.12.2021 Niższa akcyza na prąd i paliwa, niższy VAT na gaz ziemny oraz energię elektryczną i cieplną

Source: Government of Poland in Polish

17 grudnia 2021 r. prezydent podpisał ustawę obniżającą akcyzę na energię elektryczną i niektóre paliwa silnikowe, brak podatku od energii elektrycznej wykorzystywanej przez gospodarstwa domowe, a także brak podatku od sprzedaży detalicznej paliw.

Od stycznia do marca 2022 r. będzie obowiązywał niższy VAT na gaz ziemny oraz energię elektryczną i cieplną.

To element ogłoszonej przez premiera Mateusza Morawieckiego Tarczy Antyinflacyjnej.

Zmiany wprowadza ustawa o podatku akcyzowym i podatku od sprzedaży detalicznej. To reakcja na rosnące ceny paliw i energii elektrycznej.

Ustawa przewiduje:

obniżkę stawek podatku na energię elektryczną i niektóre paliwa silnikowe,

zwolnienie z akcyzy dla energii elektrycznej wykorzystywanej przez gospodarstwa domowe,

wyłączenie sprzedaży paliw z podatku od sprzedaży detalicznej.

Dzięki temu rząd łagodzi podwyżki cen prądu i umożliwia obniżenie cen paliw sprzedawanych na stacjach benzynowych.

Energia dla domu bez akcyzy

Obecnie obowiązująca stawka wynosi 5 zł/1 MWh. Zwolnienie z podatku obowiązywać będzie od 1 stycznia 2022 r. do 31 maja 2022 r.

Niższa akcyza na prąd i paliwa

Przepisy prawa unijnego nie pozwalają na wyzerowanie danin obciążających energię i paliwa. Umożliwiają jedynie ich zmniejszenie do unijnego minimum. Z opcji tej korzysta Polska.

Zmiana zakłada obniżenie stawek akcyzy na wyroby energetyczne do wysokości minimum akcyzowego (wliczając opłatę paliwową i opłatę emisyjną) w taki sposób, że wysokość opłaty emisyjnej i opłaty paliwowej pozostaną w 2021 r. i 2022 r. na dotychczasowym poziomie.

Do unijnego minimum obniżamy:

stawki akcyzy na olej napędowy, biokomponenty stanowiące samoistne paliwa, benzynę silnikową, gaz skroplony LPG (od 20 grudnia 2021 r. do 31 maja 2022 r.)

akcyzę na energię elektryczną dla pozostałych odbiorców (od 1 stycznia 2022 r. do 31 maja 2022 r.)

Sprzedaż paliw bez podatku detalicznego

Na ceny paliw wpływa również podatek od sprzedaży detalicznej. Dlatego Polska zrezygnuje z poboru tego podatku od sprzedaży paliw silnikowych (od 1 stycznia 2022 r. do 31 maja 2022 r.)

Wsparcie dla podatników

Rosnące ceny to problem, z którym borykają się wszystkie państwa. Pakiet ochroni budżety gospodarstw domowych i firm. Łączny koszt dla budżetu to 1,5 mld zł, w tym:

obniżka akcyzy na paliwa silnikowe i energię elektryczną 1,3 mld zł,

zwolnienie z akcyzy energii elektrycznej dla gospodarstw domowych 0,1 mld zł,

wyłączenie sprzedaży paliw silnikowych z podatku detalicznego 0,146 mld zł.

Niższy VAT

Wdrażane przez MF rozwiązania zakładają również obniżkę stawek VAT w okresie od stycznia do marca 2022 r. VAT na:

gaz ziemny (z 23 proc. na 8 proc.) – dla budżetu to koszt ok. 0,7 mld zł, na zmianach skorzysta ponad 9 mln gospodarstw domowych,

energię elektryczną (z 23 proc. do 5 proc.) – dla budżetu to koszt ok. 1,15 mld zł,

energię cieplną (z 23 proc. na 8 proc.) – na zmianach skorzysta ok. 6,5 mln gospodarstw domowych, dla budżetu to koszt ok. 0,5 mld zł.

Zmiany te zostały wprowadzone w drodze rozporządzenia opublikowanego 20 grudnia 2021 r. poz. 2350.

Wnioskujemy też w Komisji Europejskiej o możliwość tymczasowego stosowania zerowego VAT na żywność, gaz ziemny, energię elektryczną i cieplną oraz obniżonego VAT (z 23 proc. na 8 proc.) na paliwo.

