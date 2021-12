20.12.2021 KPRM: Posiedzenie Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

Source: Government of Poland in Polish

KPRM: Posiedzenie Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego20.12.2021

Dziś, 20 grudnia, pod przewodnictwem premiera Mateusza Morawieckiego, odbyło się posiedzenie Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Szef rządu odebrał raporty o sytuacji epidemicznej w kraju od wszystkich służb i ministrów zaangażowanych w walkę z koronawirusem. Rozmowy dotyczyły też spraw energetycznych w kontekście wzrostu cen energii i gazu.

Walka z pandemią

W związku z trwającą kolejną falą pandemii oraz nowym jej wariantem Omikron, kontynuowane są prace Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego (RZZK). To w ramach tego zespołu dyskutowane i koordynowane są działania podejmowane przez poszczególne resorty w walce z koronawirusem. Na spotkaniu omówiono m.in. bieżącą sytuacje epidemiczną w kontekście notowanego spadku zakażeń i hospitalizacji oraz zaleceń testów z podstawowej opieki zdrowotnej.

Rozmowy dotyczyły też wzrostu liczby kontroli i mandatów związanych z nie przestrzeganiem obostrzeń oraz weryfikowania certyfikatów w handlu i usługach.

Kryzys energetyczny

Na spotkaniu pełnomocnik Rządu do spraw Strategicznej Infrastruktury Energetycznej oraz wiceprezes Rady Ministrów, minister aktywów państwowych zaprezentowali obecną sytuację na rynku energetyki. Omówiono sytuację związaną z bilansowaniem systemu energetycznego w całej UE oraz możliwe do wdrożenia działania.

Na ostatnim posiedzeniu Rady Europejskiej, która odbyła się 16 grudnia premier Mateusz Morawiecki wskazał na konieczność podjęcia działań, w tym zmian legislacyjnych, zwiększających bezpieczeństwo dostaw i odporność rynku gazu. Polska wskazała też na potrzebę reformy systemu ETS. Ceny uprawnień do emisji CO2 urosły kilkukrotnie w przeciągu kilkunastu miesięcy. Przekładają się one na wzrost kosztów dla konsumentów i producentów. Polska wnioskuje o realną i głęboką reformę całego systemu.

