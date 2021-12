18.12.2021 Premier Mateusz Morawiecki z wizytą w Domu Samotnej Matki Archidiecezji Krakowskiej

Source: Government of Poland in Polish

Premier Mateusz Morawiecki z wizytą w Domu Samotnej Matki Archidiecezji Krakowskiej18.12.2021

Wszystkim rządowym programom przyświeca główny cel – dobrobyt i komfort życia Polaków. Premier Mateusz Morawiecki odwiedził Dom Samotnej Matki Archidiecezji Krakowskiej, w którym dzięki dotacji celowej z budżetu państwa, prowadzona jest przebudowa i remont. Inwestycja pozwoli dostosować dom do potrzeb zamieszkujących go kobiet i ich dzieci, zwiększy ilość dostępnych miejsc oraz utworzyć gabinet przeznaczony na poradnictwo i wsparcie psychologiczne.

Przebudowa i remont Domu Samotnej Matki Archidiecezji Krakowskiej

Dzięki dotacji celowej z budżetu państwa, udzielonej przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów od 15 września 2021 r. prowadzona jest przebudowa i remont domu. Środki zostały przekazane na realizację projektu „Stając się mamą” – wsparcie dla kobiet w ciąży i po urodzeniu dziecka znajdujących się w trudnej życiowej sytuacji.Prowadzone prace pozwolą dostosować dom do potrzeb zamieszkujących go kobiet i ich dzieci oraz zwiększyć ilość dostępnych miejsc. Powiększenie powierzchni domu pozwoli również na utworzenie gabinetu przeznaczonego na poradnictwo i wsparcie psychologiczne kobiet w ciąży i ich rodzin. Na czas trwania remontu uruchomiono telefon zaufania dla kobiet.Doświadczenie pracy z matkami pokazuje, że bardzo często kobiety nie mają możliwości powrotu do środowiska rodzinnego. Rozbudowa domu pozwoli na stworzenie miejsc dla tych kobiet, które potrzebują wydłużenia pobytu ze względu na wolniejszy proces adaptacji do nowej sytuacji życiowej.

Dom Samotnej Matki Archidiecezji Krakowskiej

Początki istnienia domu związane są z osobą kard. Karola Wojtyły, który zadecydował o zakupie domu. Miało to miejsce przed wyjazdem do Rzymu na konklawe, podczas którego został wybrany Papieżem. Dom zapewnia opiekę kobietom w ciąży i po urodzeniu dziecka, które ze względu na trudną sytuację życiową lub doświadczenie przemocy w środowisku rodzinnym nie mogą bezpiecznie urodzić tam dziecka i przebywać z nim w pierwszych miesiącach po urodzeniu.Matki oraz ich dzieci otrzymują pobyt w domu, zapewnione jest im wsparcie w zakresie opieki okołoporodowej. Mogą także liczyć na dostęp do pomocy psychologicznej i terapeutycznej, socjalnej oraz prawnej. Dom prowadzony jest przez siostry nazaretanki.

