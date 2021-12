16.12.2021 Pamiętajmy o żołnierzach, którzy w święta będą chronić granicy państwa

Source: Government of Poland in Polish

“Robimy wszystko, aby Wojsko Polskie było wyposażone w nowoczesny sprzęt oraz zwiększyło swoją liczebność. To ważne, żeby nowoczesny sprzęt trafiał w pierwszej kolejności do jednostek na wschodzie naszego kraju” – powiedział Mariusz Błaszczak, minister obrony narodowej podczas spotkania świątecznego z żołnierzami Wojska Polskiego.

W czwartek, 16 grudnia br. szef MON w Sokółce uczestniczył w świątecznym spotkaniu z żołnierzami, którzy strzegą granicy z Białorusią oraz przekazał 6 nowych wozów dowodzenia zbudowanych na bazie transportera Rosomak dla 16 Dywizji Zmechanizowanej.

“To wozy wyprodukowane przez polski przemysł obronny. Wyróżnia je przede wszystkim mobilność i środki łączności. Wozy dowodzenia zapewniają koordynację poszczególnych oddziałów i zapewniają spójność działania. Gratuluje żołnierzom tego, że będą korzystać z tego nowoczesnego sprzętu. Co jest istotne, ten nowoczesny sprzęt trafia do jednostek rozlokowanych na wschodzie naszego kraju dlatego, że właśnie to jest ta część Polski, która wymaga tu zdecydowanych działań, w sensie zapewnienia bezpieczeństwa”

– powiedział szef MON.

Podczas spotkania świątecznego szef MON podziękował żołnierzom za ich służbę oraz złożył życzenia z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia.

“Życzę Wam na te święta spokoju i radości. Wszyscy zdajemy sobie sprawę z tego, że nie spędzicie tych świąt z rodziną, spędzicie je na granicy pełniąc służbę, wiec chciałbym też serdecznie pozdrowić i podziękować za wsparcie Waszym rodzinom. To niezwykle ważne, żebyście czuli takie wsparcie, żebyście byli pewni tego, że na Was czekają najbliżsi. Życzę, żeby te święta upłynęły właśnie w takiej atmosferze. Mam świadomość tego, że atak hybrydowy nie ustąpił, że ta agresja z którą nasza Ojczyzna ma do czynienia nie ustąpiła, ale z całą pewnością natężenie tej agresji uległo zmniejszeniu dzięki właśnie Waszej postawie, dzięki postawie Wojska Polskiego, funkcjonariuszy Straży Granicznej i polskiej Policji”

– mówił minister.

Swoje życzenia świąteczne przekazali również żołnierze Wojska Polskiego z Polskich Kontyngentów Wojskowych, którzy pełnią służbę poza granicami kraju.

Wspólnemu śpiewaniu świątecznych kolęd i modlitwie z żołnierzami towarzyszyło symboliczne przełamanie się opłatkiem. Spotkanie świąteczne z żołnierzami zakończył koncert kolęd.

Przekazane pojazdy to element konsekwentnej realizacji planu modernizacji Wojska Polskiego. Resort obrony narodowej konsekwentnie wzmacnia potencjał jednostek ulokowanych we wschodniej części kraju przez pozyskiwanie nowoczesnego sprzętu wyprodukowanego przez polski przemysł zbrojeniowy.

Szef resortu obrony składając żołnierzom życzenia, przypomniał także o ataku w Kuźnicy.

“Pamiętamy to, co wydarzyło się miesiąc temu, 16 listopada tego roku żołnierze i funkcjonariusze odparli atak, który był dokonany w Kuźnicy, atak na granicę. Reżim Łukaszenki przy użyciu migrantów z Bliskiego Wschodu próbował sforsować granicę Polski, granicę Unii Europejskiej jednocześnie i Sojuszu Północnoatlantyckiego, a polscy funkcjonariusze i polscy żołnierze zadbali o bezpieczeństwo naszej Ojczyzny, o bezpieczeństwo Europy. Za to, wszystkim serdecznie dziękuję”

– zaznaczył minister.

Galeria ->>> Pamiętajmy o żołnierzach, którzy w święta będą chronić granicy państwa

MIL OSI