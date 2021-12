16.12.2021 Doroczne podsumowanie działań w obszarze dyplomacji ekonomicznej z udziałem ministra Zbigniewa Raua

Source: Government of Poland in Polish

16 grudnia miała miejsce ceremonia wręczenia nagrody Amicus Oeconomiae z udziałem ministra Zbigniewa Raua. Uroczystość połączona była z dyskusją panelową dotyczącą aktywności resortu spraw zagranicznych w obszarze dyplomacji ekonomicznej.

– W dzisiejszych czasach trudno sobie wyobrazić dyplomację bez promocji przedsiębiorczości, bez promocji własnego kraju jako atrakcyjnego z punktu widzenia inwestycji. – powiedział minister Rau. To w głównej mierze dzięki inicjatywom, pomysłom i działaniom naszych przedsiębiorców, Polska jest coraz bardziej widoczna na gospodarczej mapie świata, a nasza pozycja konkurencyjna systematycznie rośnie – dodał.

Szef polskiej dyplomacji wręczył Grzegorzowi Kozłowskiemu, Ambasadorowi RP w Estonii nagrodę za wkład w promocję polskiej gospodarki i wsparcie polskiego biznesu na rynkach zagranicznych – Amicus Oeconomiae. Docenił przy tym, że od początku pracy w Estonii aktywnie działa on na rzecz wspierania polskich przedsiębiorstw. Na szczególne wyróżnienie zasługują: inicjatywa powołania Polsko-Estońskiej Izby Gospodarczej oraz organizacja szeregu wizyt, które każdorazowo zawierały znaczący komponent gospodarczy.

W dyskusji, prowadzonej przez Konrada Pawlika, Zastępcę Dyrektora Departamentu Współpracy Ekonomicznej, udział wzięli: Tomasz Jamróz, Dyrektor Departamentu Współpracy Ekonomicznej, Piotr Arak, Dyrektor Polskiego Instytutu Ekonomicznego oraz Michał Polański, Dyrektor Departamentu Wsparcia Przedsiębiorczości w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. W rozmowie poruszono kwestie takie jak: aktywność resortu spraw zagranicznych w obszarze dyplomacji ekonomicznej, ze szczególnym uwzględnieniem współpracy z instytucjami partnerskimi, tj.: MRiT, PAIH S.A., PARP, KIG, PIE, GUS, aktualne wyzwania i trendy rozwojowe w gospodarce światowej jako szanse dla polskich firm oraz interesy gospodarcze sektora małych i średnich przedsiębiorstw w kontekście ich aktywności na rynkach zagranicznych oraz oczekiwanego wsparcia ze strony dyplomacji.

Dyrektor Jamróz podkreślił, że w nadchodzącym 2022 roku z punktu widzenia dyplomacji ekonomicznej kluczowe będzie dalsze wzmacnianie koordynacji międzyresortowej.

– W celu skutecznej promocji polskich firm bardzo ważne jest silne otoczenie instytucjonalne. Będziemy pracować nad koordynacją z innymi resortami, szczególnie w obszarze promocji rolno-spożywczej, wysokich technologii w sferze ochrony środowiska oraz oferty polskiego sektora turystycznego – dodał.

– W styczniu 2022 roku Polski Instytut Ekonomiczny przedstawi raport nt. perspektywicznych rynków dla polskiego biznesu, jednak już teraz mogę powiedzieć, że nadal na pierwszym miejscu plasują się Stany Zjednoczone Ameryki, na kolejnym Zjednoczone Emiraty Arabskie ze względu na wcześniejsze zakupy i konkurencyjność polskiego eksportu. Natomiast kolejne pola zajmują Ukraina, Chiny, Egipt. W naszej ocenie są to lokalizacje, którym polskie firmy powinny poświęcić najwięcej uwagi – podkreślił Dyrektor Arak. Dyrektor Polański dodał, że ważne jest utrzymanie pozycji na rynkach europejskich, natomiast na Bliski Wschód należy patrzeć szerzej, nie ograniczając się do ZEA. Zwrócił uwagę na Egipt, który ma szeroko zakrojony program inwestycyjny, oferujący duże możliwości polskich firmom i produktom.

Nagroda Ministra Spraw Zagranicznych – Amicus Oeconomiae przyznawana jest od 2014 roku za szczególne osiągnięcia w obszarze wspierania i ochrony interesów gospodarczych polskich przedsiębiorstw na rynkach zagranicznych.

Organizowana przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych uroczystość – z uwagi na pandemię COVID-19 – odbyła się w formule on-line.

Łukasz Jasina

Rzecznik Prasowy MSZ

Foto: MSZ/Sebastian Indra

