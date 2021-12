15.12.2021 O zagrożeniach w ramach Rady do spraw Bezpieczeństwa i Obronności

Source: Government of Poland in Polish

– Dziękuję panu prezydentowi za zaproszenie i powołanie Rady ds. Bezpieczeństwa i Obronności Narodowej Rady Rozwoju. Jestem o tym przekonany, że na takim forum, wśród takiego grona ekspertów będziemy gotowi do wypracowania ekspertyz dla pana prezydenta, które z całą pewnością posłużą do tego, żeby wzmocnić pozycję Polski na arenie międzynarodowej, żeby zapewnić jej bezpieczeństwo – powiedział Mariusz Błaszczak podczas I posiedzenia Rady do spraw Bezpieczeństwa i Obronności w ramach Narodowej Rady Rozwoju.

W środę, 15 grudnia br. w Pałacu Prezydenckim Mariusz Błaszczak, minister obrony narodowej uczestniczył w powołaniu przez Andrzeja Dudę, Prezydenta RP Rady do spraw Bezpieczeństwa i Obronności w ramach Narodowej Rady Rozwoju. Szef MON uczestniczył także w jej pierwszym posiedzeniu.

„2015 rok był takim rokiem szczególnym w naszej historii. O tyle jest to istotne, że zmieniło się zupełnie podejście do bezpieczeństwa. Do 2015 r. na przykład jednostki wojskowe były likwidowane, szczególnie zły był rok 2011, kiedy zlikwidowano 1. Warszawską Dywizję Zmechanizowaną, zlikwidowano pułk w Suwałkach, zlikwidowano batalion w Siedlcach czy brygadę w Lublinie. Ale to już jest historia. Dziś konsekwentnie wzmacniamy Wojsko Polskie. W 2015 r. polskie siły zbrojne liczyły 95 tys. żołnierzy zawodowych, a dziś liczą 113 tys. żołnierzy zawodowych. Powstały Wojska Obrony Terytorialnej, które dziś liczą ponad 32 tys. żołnierzy. Dzięki konsekwentnej polityce Polska jest bardziej bezpieczna. To jest pewien etap naszej aktywności. Przygotowujemy i powołujemy wojska obrony cyberprzestrzeni. To jest wyzwanie XXI wieku

– powiedział minister Mariusz Błaszczak podczas posiedzenia.

W skład Rady ds. Bezpieczeństwa i Obronności Narodowej Rady Rozwoju Rady wchodzą przedstawiciele świata nauki, przedstawiciele służb mundurowych oraz osoby z doświadczeniem w służbie w Wojsku Polskim. Rada ds. Bezpieczeństwa i Obronności powstaje między innymi w odpowiedzi na sytuację na granicy Polski i Białorusi, gdzie Straż Graniczna, wspierana przez Wojsko Polskie i Policję, odpiera agresję hybrydową.

Podczas I posiedzenia Rady minister Mariusz Błaszczak podkreślił także kwestie związane z modernizacją techniczną Sił Zbrojnych RP.

„Modernizujemy wyposażenie Wojska Polskiego. Konsekwentnie modernizujemy wyposażenie. Tam, gdzie jest to możliwe zamawiamy broń w polskim przemyśle zbrojeniowym. Tam, gdzie nie jest to możliwe zamawiamy broń produkowaną za granicą. Przykładem jest F-35 – najnowocześniejszy samolot na świecie”

– mówił minister.

Szef MON podkreślił także znaczenie nowej ustawy, która jest obecnie przygotowywana w resorcie.

„Przygotowujemy kolejny projekt. Projekt ustawy o obronie Ojczyzny. Zależy nam na tym, żeby stworzyć silny, trwały fundament do tego, żeby polskie siły zbrojne mogły być rozwijane. (…) To wszystko wpływa na stan bezpieczeństwa naszej Ojczyzny”

– podkreślił minister.

Obecnie w ramach Narodowej Rady Rozwoju funkcjonuje kilka rad, które są bezpośrednim zapleczem eksperckim w wielu obszarach. Jednym z powodów powołania Rady do spraw Bezpieczeństwa i Obronności jest sytuacja na granicy polsko-białoruskiej. Do jej zadań należeć będzie m.in. przygotowywanie opinie i ekspertyz dla prezydenta, wskazywanie zagrożeń istotnych dla interesu Rzeczypospolitej, a także dokonywanie przeglądu i analizy rozwiązań prawnych dotyczących bezpieczeństwa oraz obronności.

Narodowa Rada Rozwoju stanowi forum debaty o charakterze konsultacyjno – doradczym przy Prezydencie RP. Zadaniem Narodowej Rady jest tworzenie płaszczyzny dla debaty programowej na temat rozwoju Rzeczypospolitej Polskiej. Narodowa Rada realizuje swoje zadania przede wszystkim poprzez działalność rad, które zrzeszają ekspertów, teoretyków i praktyków, reprezentujących różne środowiska i specjalizacje oraz stanowią zaplecze ekspercko–doradcze dla Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej we wskazanych obszarach tematycznych. Zadaniem Rady jest także formułowanie celów strategicznych oraz metod ich osiągnięcia poprzez analizowanie sytuacji w kluczowych dziedzinach funkcjonowania państwa, definiowanie wyzwań i wskazywanie zagrożeń w perspektywie przyszłości Polski.

