15.12.2021 Kolejne śmigłowce Black Hawk trafią do Sił Zbrojnych RP

Source: Government of Poland in Polish

Do Wojsk Specjalnych trafią kolejne cztery śmigłowce S-70i Black Hawk. To efekt umowy zawartej pomiędzy Inspektoratem Uzbrojenia MON a Polskimi Zakładami Lotniczymi w Mielcu. Pierwsze dwa z zamówionych dziś śmigłowców trafią do Wojsk Specjalnych już w 2023 roku.

„Do Wojska Polskiego trafi nowoczesny sprzęt. Jednocześnie cieszę się z tego, że powstają nowe miejsca pracy w Mielcu, w zakładach, które mają bardzo bogatą historię. Kadra zatrudniona w PZL Mielec należy do najlepszych. Zakłady uczestniczą w łańcuchu produkcyjnym jednego z najlepszych koncernów na świecie (…) To są sprawdzone śmigłowce, to są śmigłowce, które były i są wykorzystywane przez wojsko w 30 państwach na całym świecie

– powiedział Mariusz Błaszczak, minister obrony narodowej podczas zatwierdzenia umowy na dostawy śmigłowców Black Hawk.

W środę 15 grudnia 2021 r. szef MON zatwierdził umowę dotyczącą pozyskania śmigłowców S-70i Black Hawk. Umowa dotyczy pozyskania czterech śmigłowców do prowadzenia operacji specjalnych wraz z pakietem logistycznym i szkoleniowym. Zakup kolejnej partii śmigłowców S-70i Black Hawk podyktowany jest koniecznością dalszego rozwoju Wojsk Specjalnych.

„Kiedy zostałem w 2015 roku ministrem spraw wewnętrznych i administracji, to wtedy po raz pierwszy zetknąłem się z informacją, że PZL Mielec produkuje śmigłowce, natomiast polskie władze nie wykorzystują tego potencjału. Jednym z zdań, które wtedy stanęły przede mną było wyposażenie Policji w nowoczesne śmigłowce. Cieszę się z tego, że Policja korzysta z Black Hawków. Gdy zostałem ministrem obrony historia powtórzyła się, bo okazało się, że również Wojsko Polskie nie korzysta z tych produktów. Doprowadzaliśmy do tego, że już cztery Black Hawki są wykorzystywane przez Wojska Specjalne. Teraz umowa dotyczy kolejnych czterech. W 2023 roku dwa spośród nich trafią na stan Wojsk Specjalnych”

– mówił minister.

Umowa, zawarta pomiędzy Inspektoratem Uzbrojenia MON a Polskimi Zakładami Lotniczymi w Mielcu, dotyczy pozyskania czterech śmigłowców do prowadzenia operacji specjalnych wraz z pakietem logistycznym i szkoleniowym. Zakup śmigłowców wynika z konieczności dalszego rozwoju Wojsk Specjalnych.

Szef MON przypomniał o trwającej reformie systemu pozyskiwania sprzętu i uzbrojenia na potrzeby Wojska Polskiego.

„Sam fakt podpisanej dziś umowy, to konsekwencja zmian. jeżeli chodzi o cały proces zakupów sprzętu dla Wojska Polskiego. Przełamujemy liczne bariery związane z administracją, z biurokracją, z różnego rodzaju rafami, które albo same powstały, albo ktoś je stworzył, żeby ten proces nie przebiegał tak szybko, jak przebiega. Rada Modernizacji Technicznej już funkcjonuje. Od 1 stycznia 2022 roku swoją działalność rozpocznie Agencja Uzbrojenia. Doprowadziliśmy do tego, żeby proces wyposażania wojska w nowoczesny sprzęt był jak najbardziej dynamiczny”

– powiedział.

***To drugie zamówienie śmigłowców S-70i dla Wojsk Specjalnych. W styczniu 2019 roku podpisano umowę na zakup pierwszej partii śmigłowców S-70i Black Hawk dla Wojsk Specjalnych. 4 śmigłowce do prowadzenia powietrznych operacji specjalnych trafiły do Wojska Polskiego w grudniu 2019 roku.

***S-70i BLACK HAWK to sprawdzony wielozadaniowy śmigłowiec, zaprojektowany zgodnie z rygorystycznymi wymogami wojskowymi. To platforma wykorzystywana przez wojsko Stanów Zjednoczonych i ponad 30 innych armii na całym świecie. BLACK HAWK – to wylatanych 10 milionów godzin, w tym ponad 2,5 miliona w warunkach bojowych, m.in. w misjach ofensywnych, MEDEVAC-u, transporcie VIP-ów, przewozie ładunków, misjach bojowo-poszukiwawczych i ratunkowych i patrolach morskich.

Konstrukcja śmigłowca:

Klasyczny układ dwusilnikowy z czterołopatowym wirnikiem nośnym, czterołopatowym śmigłem ogonowym i niechowanym podwoziem z kołem ogonowym.Kadłub o konstrukcji metalowej, półskorupowej z wykorzystaniem elementów kompozytowych. Duża liczba luków i wzierników umożliwiających dostęp do poszczególnych elementów wyposażenia. Struktura kadłuba zaprojektowana jest tak, aby maksymalnie chronić osoby w niej przebywające m.in. w warunkach lądowania awaryjnego. W przedniej części kadłuba znajduje się kabina załogi. Za kabiną pilotów znajduje się kabina transportowa. Z obu stron kabiny transportowej znajdują się szerokie drzwi odsuwane do tyłu. Za kabiną transportową znajdują się zbiorniki paliwa. W dolnej części kadłuba znajduje się hak, na którym można podwiesić ładunek. W tylnej części śmigłowca kadłub przechodzi w belkę ogonową, która kończy się statecznikiem pionowym. Do statecznika pionowego jest mocowane śmigło ogonowe oraz statecznik poziomy. Przekładnia główna znajduje się w górnej części kadłuba. Po jej bokach są zamocowane silniki główne. Za osią wirnika głównego znajduje się pomocniczy silnik turbinowy (APU), służący również do rozruchu silników głównych.Wirnik nośny jest czterołopatowy. Główny element głowicy wirnika wykonany jest ze stopu tytanu. Do niego są mocowane m.in. elastomerowe łożyska łopat. Łopaty posiadają tytanowy dźwigar.

>>> GALERIA – Kolejne Black Hawki dla Wojska Polskiego

MIL OSI