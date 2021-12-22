Source: Russia Federal Space

#ЦПК#Пилотируемая космонавтика#ЭП-20#Союз МС-2022.12.2021 16:58

Экипаж 20-й экспедиции посещения МКС поделился впечатлениями о полете

В понедельник, 20 декабря 2021 года, экипаж корабля «Союз МС-20» вернулся на Землю из космической экспедиции. Для Героя Росси, космонавта Роскосмоса Александра Мисуркина она была третьей по счету и самой короткой — всего двенадцать суток. Перед командиром экипажа стояла задача доставить на МКС, а затем вернуть на Землю японского предпринимателя Юсаку Маэзаву и его ассистента Йозо Хирано, которые совершали космическое путешествие в качестве туристов.

Сейчас экипаж 20-й экспедиции посещения МКС проходит реабилитацию в Звездном городке и участвует в традиционных послеполетных мероприятиях. Своими впечатлениями о космическом полете Александр Мисуркин, Юсаку Маэзава и Йозо Хирано поделились сегодня, 22 декабря 2021 года, с журналистами и пользователями соцсетей. Мероприятие проводилось в онлайн-формате совместно с Госкорпорацией «Роскосмос», ЦПК и информационным агентством ТАСС.

Многие знают, что в среднем профессиональные космонавты и астронавты проводят на МКС около полугода. Журналисты спросили у Александра Мисуркина, какие экспедиции даются легче: короткие или длительные. Однозначного ответа, по мнению космонавта, на этот вопрос нет. Однако он сравнил длительную экспедицию с марафоном, а непродолжительную − с бегом на короткую дистанцию, когда требуется развить максимальную скорость, от чего энергозатраты безусловно возрастают.

Говоря об особенностях 20-й экспедиции посещения МКС, Александр Мисуркин отметил, что лично для него это был первый опыт управления космическим кораблем в одиночку. Обычно командиру корабля помогает бортинженер, но в этом экипаже были только участники космического полета.

«Хочу сказать спасибо отечественным ракетостроителям за создание надежной техники. Управлять кораблем самостоятельно было не так сложно, как могло показаться. Благодарен и членам моего экипажа», − сказал Александр Мисуркин.

Не будучи профессиональными космонавтами, участники полета могут помогать командиру экипажа, выполняя его указания, но функционал их строго ограничен. С теми задачами, которые ставил Александр Мисуркин, японские туристы справились успешно.

Среди вопросов, которые поступили в адрес Юсаку Маэзавы, лидировал вопрос о ста заданиях, которые японский предприниматель дал себе сам перед полетом в космос. Всех интересовало, успел ли он выполнить задуманное за 12 суток на орбите. Юсаку Маэзава сообщил, что примерно 70-80 зданий выполнил, остальные не успел.

«Двенадцать дней в космосе оказалось мало, потому что первые дни просто привыкаешь к обстановке. Идеальный вариант для путешествия с туристической целью для меня наверно дней двадцать», − сообщил господин Маэзава.

Японский предприниматель рассказал и том, как полет в космос повлиял на его мировоззрение. Он пришел к выводу, что Земля на самом деле нуждается в заботе, уверился в необходимости сортировать отходы и всерьез задумался над рационом питания космонавтов. Юсаку Маэзава считает, что консервированные и сублимированные продукты не должны быть основой питания, а значит, необходимо разрабатывать новые технологии, позволяющие обеспечивать экипаж МКС разнообразными продуктами.

Командир Александр Мисуркин пообещал, что вместе с Юсаку Маэзавой и Йозо Хирано они выберут три самых интересных вопроса, присланных на конкурс, объявленный в официальных соцсетях ЦПК. Победителям будут отправлены фотографии с автографами экипажа.

MIL OSI