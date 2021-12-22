С. Митин выступил на заседании Государственной комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции

Source: Russia – Council of the Federation

В Совете Федерации на особом контроле стоит вопрос безопасности и качества пищевой продукции, подчеркнул сенатор.

Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей Митин МитинСергей Герасимовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Новгородской области выступил на заседании Государственной комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции.

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По его словам, в течение последнего года Советом Федерации совместно с министерствами и ведомствами проводилась системная работа по повышению качества упакованной воды. Разработан комплекс мер, основной целью которого является создание в России системы прослеживаемости качества и безопасности упакованной питьевой воды как пищевого продукта.

Сенатор подчеркнул, что системная работа и контрольно-надзорные мероприятия, проведенные Генеральной прокуратурой, Роспотребнадзором, Минпромторгом и Минсельхозом России, Росприроднадзором, а также Роснедрами послужили основанием для усиления государственного контроля и оказали положительное влияние на рынок упакованной питьевой воды.

При участии Совета Федерации в текущем году приняты важные нормативные правовые документы, сообщил Сергей Митин. Так, приказом Росстандарта утверждены изменения в Общероссийские классификаторы продукции и видов экономической деятельности. Теперь минеральная, природная и обработанная вода выделены в отдельные коды. В соответствии с постановлением Правительства с 1 декабря начала маркироваться минеральная питьевая вода, а с 1 марта 2022 года – вся остальная.

В то же время, сказал Сергей Митин, остался ряд нерешенных вопросов. Так, надзорные мероприятия, проведенные Генпрокуратурой подтверждают наличие нарушений использования месторождений природных вод, юридического оформления скважин и водозаборов, наличия лицензий, учета объемов добычи, а также охранно-санитарных зон и санитарно- эпидемиологических требований.

«До настоящего времени не осуществляется системного учета питьевой воды, реализуемой в розлив. Производство и реализация такой воды не имеет установленного законодательного и нормативного правового регулирования. Предлагаю в протокольным решении предусмотреть возможность законодательного определения понятия питьевой воды, реализуемой в розлив», — предложил сенатор.

Учитывая наличие системных нерешенных вопросов, проблематика качества питьевой воды остается на контроле Совета Федерации и его Комитета по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, заверил парламентарий.

Сергей Митин обратил внимание, что в Совете Федерации на особом контроле стоит вопрос безопасности и качества пищевой продукции. Меры по противодействию незаконному обороту рыбной продукции, обсуждались на последнем заседании Совета по АПК в рамках предупреждения, сдерживания и ликвидации ННН-промысла (незаконного, несообщаемого и нерегулируемого промысла), на котором было принято решение проработать возможность проведения эксперимента по маркировке средствами идентификации продукции из водных биоресурсов, в том числе продукции и икры из осетровых видов рыб и в декабре 2021 года вынести данный вопрос для рассмотрения на очередном заседании Государственной комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции.

Также в соответствии с положениями Методических рекомендаций по определению новых товарных групп подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации была проведена оценка целесообразности ее введения в отношении отдельных видов рыбной продукции. По итогам проведенного исследования определена доля незаконного оборота рыбной продукции, которая в зависимости от вида составляет от 18 до 26 проц.

«Введение маркировки будет способствовать пресечению оборота продукции ННН-промысла», — считает парламентарий. Национальный план действий по предупреждению, сдерживанию и ликвидации ННН-промысла утвержден Правительством РФ в 2013 г. В существенно изменившихся условиях этот план требует разработки новых мер, направленных на противодействие незаконного промысла и устранение причин, способствующих его формированию.

«В целях исключения экономических предпосылок для осуществления ННН-промысла необходимо совершенствовать законодательство в части уточнения мер уголовной и административной ответственности за оборот незаконно добытых водных биоресурсов и произведенной из них продукции», — уверен сенатор.

Сергей Митин подчеркнул, что в связи с появлением высокотехнологичного оборудования для добычи водных биоресурсов и с развитием коммуникационных технологий важно широкое внедрение современных технологических средств контроля, одним из которых является маркировка. «Совокупность этих факторов указывает на необходимость формирования нового национального плана действий по пресечению ННН-промысла и 9 декабря текущего года от Председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко в Правительство РФ направлено соответствующее письмо», — проинформировал законодатель.

«Считаем целесообразным провести эксперимент по маркировке средствами идентификации отдельной рыбной продукции на территории Российской Федерации», — предложил парламентарий.

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