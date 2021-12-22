Россияне выиграли 15 медалей на Чемпионате мира по плаванию на короткой воде, рекордсмен по количеству медалей – Климент Колесников

Source: Russia Ministry of Sport

21 декабря в Абу-Даби (ОАЭ) завершился Чемпионат мира по плаванию на короткой воде. Российские пловцы завоевали четыре золотые, семь серебряных и четыре бронзовые награды.

Медали высшей пробы выиграли мужские команды в эстафете 4х100 м вольным стилем (Климент Колесников, Андрей Минаков, Владислав Гринев и Александр Щеголев) и в комбинированной эстафете 4х50 м (Климент Колесников, Кирилл Стрельников, Андрей Минаков и Владимир Морозов). Две личные золотые медали в активе Климента Колесникова. Он стал лучшим на дистанциях 100 м комплексом и 50 м на спине.

Мужская сборная взяла также два «серебра» в эстафетах 4х50 м и 4х200 м кролем. В личных соревнованиях «серебро» выиграли Климент Колесников (100 м на спине), Александр Щеголев (200 м кролем), Анастасия Кирпичникова (800 м кролем), Илья Бородин (400 м комплексом) и Евгения Чикунова (200 брассом).

Бронзовые награды у Андрея Минакова (100 м баттерфляем), Марии Каменевой (100 м комплексом) и российских команд в смешанной эстафете 4х50 м вольным стилем и в мужской комбинированной эстафете 4х100 м.

Россиянин Климент Колесников стал рекордсменом по количеству завоеванных медалей на турнире. В его активе четыре «золота» (два в личной дисциплине, два – в эстафете), «серебро» на индивидуальной дистанции 100 м на спине и «бронза» в составе российской команды в комбинированной эстафете 4х100 м.

По итогам соревнований российская команда заняла четвёртое место в общекомандном зачете. Первое – у представителей США (9-9-12), второе – у сборной Канады (7-6-2), замыкает тройку лидеров команда Италии (5-5-6).

Министерство спорта Российской Федерации поздравляет с завоеванием медалей российских спортсменов, тренерский штаб и Всероссийскую федерацию плавания и желает новых ярких побед!

Пресс-служба Минспорта России

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