Source: Russia Federal Space

#НПО Энергомаш#Протон-ПМ#РД-19122.12.2021 15:48

Протон-ПМ приступает к испытаниям турбины ракетного двигателя РД-191

Компания «Протон-ПМ» (входит в интегрированную структуру НПО Энергомаш Госкорпорации «Роскосмос») запустила в эксплуатацию стенд для проведения модельных испытаний турбины турбонасосного агрегата ракетного двигателя РД-191.

В августе-сентябре 2021 года на загородной площадке предприятия подготовлен фундамент, выполнен монтаж силовой установки, гидротормоза, системы измерения крутящего момента и осевого усилия, трубопроводов. В начале октября проведены пусконаладочные работы и первичная аттестация оборудования. Мероприятие реализовано в рамках инвестиционного проекта «Реконструкция и техническое перевооружение механосборочного и гальванического производства двигателя РД-191».

Игорь Глазатов, заместитель главного инженера по испытаниям Протон-ПМ: «Работы по вводу в эксплуатацию нового объекта направлены на то, чтобы замкнуть цикл изготовления турбонасосного агрегата на нашем предприятии. Мы провели четыре контрольных испытания турбины, результаты которых подтвердили работоспособность нового стенда и возможность обеспечивать условия, заданные конструкторской документацией. Планируем провести сравнительные испытания и аналогичные работы с турбиной двигателя РД-191М».

Напомним, что Протон-ПМ поставил первый турбонасосный агрегат двигателя РД-191 в мае 2020 года. Заключены контракты на серийный выпуск 27 турбонасосных агрегатов, четыре из них уже отправлены заказчику и разработчику двигателя — Научно-производственному объединению «Энергомаш» имени академика В.П. Глушко. Помимо этого, пермское предприятие выпустит три опытных образца двигателя РД-191М, модифицированного на 10 % по тяге. Первый из них планируется изготовить в течение 2022 года на новых производственных мощностях загородной площадки (Новые Ляды).

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