Промышленное производство в ноябре 2021 года

Source: Russian Federation State Statistics Service

Выпуск продуктов питания в ноябре 2021 года увеличился на 6,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Тем не менее по сравнению с октябрем 2021 года пищевая промышленность показала снижение объемов производства на 1,9%.

Всего за одиннадцать месяцев 2021 года выпущено продукции на 2,5% больше, чем за январь–ноябрь 2020 года.

Производство макаронных и хлебобулочных изделий выросло по сравнению с ноябрем прошлого года, но незначительно снизилось по сравнению с октябрем 2021 года.

Производство пшеничной и пшенично-ржаной муки составило 743 тыс. т, что на 1,6% больше, чем в ноябре 2020 года, но на 3,1% меньше, чем в октябре 2021 года. За одиннадцать месяцев 2021 года ее выпуск снизился на 3,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 7,4 млн т.

Выпуск макаронных изделий в ноябре составил 128 тыс. т, что на 2,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года, но на 8,3% меньше, чем в октябре 2021 года.

Хлебобулочных изделий недлительного хранения выпечено 433 тыс. т, что на 0,4% больше, чем в ноябре 2020 года, но на 2,6% меньше, чем в октябре 2021 года. В целом за одиннадцать месяцев 2021 года их произведено 4,7 млн т, что на 3,0% меньше, чем за январь–ноябрь прошлого года.

Производство риса составило 49,0 тыс. т, что на 16,9% больше, чем в ноябре прошлого года, но на 13,9% меньше, чем в октябре 2021 года. Гречки – 46,1 тыс. т, что на 7,9% больше, чем в ноябре прошлого года, но на 7,0% меньше, чем в октябре этого года.

Производство рафинированного и нерафинированного подсолнечного масла, а также его фракций снижается как по сравнению с ноябрем 2020 года, так и за 11 месяцев 2021 года в целом.

Нерафинированного подсолнечного масла и его фракций в ноябре изготовлено 537 тыс. т, что на 8,3% меньше, чем в ноябре прошлого года, на 6,2% больше, чем в октябре 2021 года. Всего за одиннадцать месяцев его произведено 4,5 млн т., что на 16,9% меньше, чем за январь–ноябрь 2020 года.

Рафинированного подсолнечного масла и его фракций изготовлено 253 тыс. т, что на 1,9% меньше, чем в ноябре прошлого года, и на 0,3% меньше, чем в октябре 2021 года. Всего за одиннадцать месяцев 2021 года его произведено 2,1 млн т, что на 13,9% меньше, чем за январь–ноябрь 2020 года.

Растет выпуск шоколадных изделий, но снижается производство сахара.

Белого свекловичного сахара в ноябре изготовлено 1,5 млн т, что на 29,4% больше, чем в ноябре прошлого года года, но на 4,0 % меньше, чем в октябре 2021 года. За одиннадцать месяцев 2021 года его произведено 5,0 млн т, что на 2,4% меньше, чем за январь–ноябрь 2020 года.

Шоколада и кондитерских изделий с сахаром произведено 205 тыс. т, что на 11,6% больше, чем в ноябре 2020 года, но на 0,5% меньше, чем в октябре 2021 года. За одиннадцать месяцев 2021 года всего произведено 1,8 млн т, что на 7,5% больше аналогичного периода прошлого года.

Выросло производства молочной продукции.

Молока выпущено 471 тыс. т, что на 0,3% больше, чем в ноябре 2020 года, но на 1,5% меньше, чем в октябре 2021 года. Производство молока за одиннадцать месяцев 2021 года составило 5,1 млн т, что на 0,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Масла сливочного произведено 20,9 тыс. т, что на 6,4% больше, чем в ноябре 2020 года, но на 7,6% меньше, чем в октябре 2021 года. За одиннадцать месяцев этого года его выпущено 250 тыс. т, что на 1,6% меньше, чем за январь–ноябрь 2020 года.

Сметаны изготовлено 44,3 тыс. т, что на 5,7% больше объемов производства ноября 2020 года, но на 2,4% меньше октября 2021 года. Творога – 41,7 тыс. т (на 2,7% больше, чем в ноябре 2020 года, и на 0,7% больше, чем в октябре 2021 года). Сыров – 52,1 тыс. т (рост к ноябрю 2020 года составил (+)11,9%, снижение к октябрю 2021 года – (-)2,6%).

Увеличилось производство мяса ряда видов мясной продукции

Мяса крупного рогатого скота, свинины, баранины, козлятины, конины и мяса прочих животных произведено 276 тыс. т, что на 2,6% больше, чем в ноябре 2020 года, и на 3,0% больше, чем в октябре 2021 года. За одиннадцать месяцев 2021 года производство составило 2,8 млн т, что на 0,3% больше, чем за одиннадцать месяцев прошлого года.

Свинины парной, остывшей или охлажденной произведено 247 тыс. т, что на 0,9% больше, чем в ноябре 2020 года, и на 2,8% больше, чем в октябре 2021 года. Говядины и телятины – 28,2 тыс. т, что на 21,4% больше, чем в ноябре 2020 года, и на 5,6% больше, чем в октябре 2021 года.

Охлажденного мяса птицы произведено 273 тыс. т, что на 2,7% больше, чем в ноябре 2020 года, но на 1,4% меньше, чем в октябре 2021 года.

Вареных колбасных изделий выпущено 131 тыс. т, что на 0,2% больше, чем в ноябре 2020 года, но на 6,3% меньше, чем в октябре 2021 года.

Мясных и мясосодержащих полуфабрикатов охлажденных или замороженных выпущено 359 тыс. т, что на 2,5% больше, чем в ноябре 2020 года, но на 3,0% меньше, чем в октябре 2021 года. Всего за одиннадцать месяцев 2021 года их изготовлено 4,0 млн т, что на 4,0% больше, чем за аналогичный период 2020 года.

Производство рыбной продукции

Мороженой рыбы в ноябре произведено 249 тыс. т, что на 8,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года, и на 13,2% больше, чем в октябре 2021 года. Однако за одиннадцать месяцев 2021 года ее изготовлено на 2,1% меньше, чем в январе–ноябре 2020 года – 2,7 млн т.

Филе рыбного мороженого выпущено 18,8 тыс. т, что больше показателей ноября прошлого года и октября 2021 года на 36,1% и 10,7% соответственно. Свежего или охлажденного рыбного филе – 380 т, что на 19,0% больше, чем в ноябре 2020 года, и на 11,4% больше, чем в октябре 2021 года.

Рыбных консервов произведено 60,0 млн условных банок, что выше показателя ноября 2020 года на 19,6 %, но ниже октября 2021 года на 6,2%.

Рыбных пресервов выпущено 27,0 млн условных банок, что выше показателя ноября 2020 года на 13,8%, но ниже октября 2021 года на 4,2%.

Выпуск напитков и алкогольной продукции

Минеральной природной питьевой воды розлито 0,6 млрд полулитров, что выше показателей ноября 2020 года и октября 2021 года на 48,7% и 14,0%, соответственно. Питьевой воды, в том числе газированной, розлито 0,7 млрд полулитров, что меньше, чем в ноябре 2020 года на 1,4%, но на 0,8% больше, чем в октябре 2021 года. Пива – 62,7 млн декалитров, что выше показателей ноября 2020 года и октября 2021 года на 10,2% и 6,8% соответственно.

По данным Росалкогольрегулирования, производство водки выросло по сравнению с ноябрем 2020 года на 19,8%, составив 9,4 млн декалитров, коньяка – на 2,5%, составив 872 тыс. декалитров, а производство вин снизилось на 1,0% до 2,5 млн декалитров.

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