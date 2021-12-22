Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Прогресс М-УМ#Причал#МКС#МКС-66#Пилотируемая космонавтика#ЦНИИмаш#РКК Энергия23.12.2021 02:04

Приборно-агрегатный отсек «Прогресс М-УМ» расстыковался с МКС

Сегодня, 23 декабря 2021 года, в 02:03 по московскому времени приборно-агрегатный отсек грузового корабля-модуля «Прогресс М-УМ» в штатном режиме отстыковался от модуля «Причал» Международной космической станции. Тем самым он освободил шлюз для последующих к нему стыковок российских пилотируемых и грузовых кораблей.

Корабль-модуль «Прогресс М-УМ» представляет собой сборку узлового модуля «Причал» с приборно-агрегатным отсеком посредством вновь разработанного переходного отсека. Приборно-агрегатный отсек по конструкции соответствует приборно-агрегатному отсеку базового корабля «Прогресс М» с доработками по увеличению его жесткости и прочности в связи с увеличенной до 8 180 кг массой корабля.

В 02:03 мск специалисты Центра управления полетами ЦНИИмаш (входит в состав Госкорпорации «Роскосмос») выдали команду на расстыковку приборно-агрегатного отсека с МКС, после чего отстыковали от станции и отправили в «свободное плавание». После его отвода на безопасное удаление российские специалисты начали контролируемое сведение приборно-агрегатного отсека с околоземной орбиты.

Схема полета приборно-агрегатного отсека после отделения от модуля «Причал» аналогична схеме полета данного отсека кораблей-модулей «Прогресс М-СО1» и «Прогресс М-МИМ2». Ожидается, что двигательная установка будет включена на торможение в 06:45 мск и проработает около 13 минут. После этого приборно-агрегатный отсек начнет сход с орбиты и примерно через 24 минуты войдет в плотные слои атмосферы Земли. Основная часть корабля сгорит в атмосфере, а несгораемые элементы будут затоплены в несудоходном районе Тихого океана: в 2 460 км от города Веллингтона и в 7 030 км от города Сантьяго.

Госкорпорация «Роскосмос» выполнила все процедуры по установлению данного района временно опасным для плавания морских и полетов воздушных судов.

Приборно-агрегатный отсек грузового корабля-модуля «Прогресс М-УМ» полностью выполнил возложенную на него задачу по доставке на Международную космическую станцию нового российского модуля. С помощью «Прогресса М-УМ» 24 ноября 2021 года был запущен узловой модуль «Причал». Стыковка с российским сегментом МКС состоялась 26 ноября в автоматическом режиме.

Узловой модуль «Причал» предназначен для наращивания технических и эксплуатационных возможностей российского сегмента МКС. Дальнейшее развитие российского сегмента станции обеспечивается за счет стыковки к узловому модулю транспортных систем, в том числе и перспективных. Разработчиком узлового модуля является Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С.П. Королева (входит в Роскосмос).

Узловой модуль «Причал» представляет собой сферический герметичный отсек с размещенными внутри и снаружи него составными частями, обеспечивающими выполнение его задач. В его состав входят корпус и комплекс бортовых систем, включающий систему управления аппаратурой, радиотехнические средства, систему обеспечения теплового режима, средства обеспечения газового состава, средства управления движением и навигации, транзитные магистрали дозаправки топливом, система стыковки активная гибридная, систему стыковки пассивную гибридную, средства перестыковки.

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