Подписан План действий по реализации Меморандума о сотрудничестве в сфере физической культуры и спорта между Россией и Арменией на 2022-2023 годы

Source: Russia Ministry of Sport

Сегодня, 22 декабря, в Ереване (Республика Армения) заместитель Министра спорта Российской Федерации Алексей Морозов принял участие в 20-м заседании Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Российской Федерацией и Республикой Армения.

В ходе заседания Алексей Морозов и заместитель Министра образования, науки, культуры и спорта Республики Армения Карен Гилоян подписали План действий по реализации Меморандума между Министерством спорта Российской Федерации и Министерством образования, науки, культуры и спорта Республики Армения в области спорта на 2022-2023 годы.

Документ предусматривает развитие молодежного спорта, межвузовского сотрудничества, паралимпийского спорта, проведение совместных тренировочных мероприятий и обмен опытом по разработке и реализации стратегий развития физической культуры и спорта, а также в области спортивного менеджмента.

Алексей Морозов выразил благодарность армянским коллегам за участие в I Играх стран СНГ, которые прошли с 4 по 11 сентября 2021 г. в Казани, и выразил надежду на продолжение совместной плодотворной работы на международных площадках, в частности, в рамках Совета по физической культуре и спорту участников Соглашения о сотрудничестве в области физической культуры и спорта государств – участников СНГ.

Пресс-служба Минспорта России

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