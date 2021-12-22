Опубликован список журналистов, аккредитованных для участия в ежегодной пресс-конференции Владимира Путина

Source: President of Russia – Kremlin

Информация о месте проведения и порядке прохода на мероприятие разослана аккредитованным журналистам на адреса электронной почты, указанные в заявках.

Прямую трансляцию пресс-конференции будут осуществлять телеканалы «Россия-1», «Россия-24», «НТВ» и «Первый канал», а также радиостанции «Маяк», «Вести ФМ» и «Радио России».

Сурдоперевод будет осуществляться в прямом эфире телеканала «Общественное телевидение России» (ОТР), а также на сайте ОТР (http://www.otr-online.ru/online/).

Хостбродкастер мероприятия – Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания (ВГТРК). По вопросам предоставления видеосигнала представители СМИ могут обращаться по телефону +7–495–232–98–03 (Татьяна Кашинцева, tvbooking@vgtrk.com);

по вопросам бронирования стендап позиций для прямых включений – по телефону +7–495–234–87–81 (Дмитрий Кашманов, tvbooking@vgtrk.com).

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