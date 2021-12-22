Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Космодромы#Байконур#ЦЭНКИ#РКЦ Прогресс#НПО Лавочкина#OneWeb22.12.2021 16:15

На Байконуре собрали ракету под миссию OneWeb № 37

На космодроме Байконур 21-22 декабря 2021 года специалисты Космического центра «Южный» (филиал Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры) и филиала Ракетно-космического центра «Прогресс» (оба предприятия Роскосмоса) проводили общую сборку ракеты космического назначения Союз-2.1б / Фрегат / OneWeb в рамках миссии № 37. В этот раз под обтекателем находится 36 космических аппаратов.

В ходе предстартовых работ во вторник была состыкована космическая головная часть (разгонный блок «Фрегат» и аппараты OneWeb под створками обтекателя) с третьей ступенью ракеты «Союз-2.1б». Сегодня данную сборку пристыковали к «пакету» носителя (состоящего из первой и второй ступеней). По окончании операции выполнена сборка электрических соединений и смонтированы трубопроводы для термостатирования.

В настоящее время ракета космического назначения Союз-2.1б / Фрегат / OneWeb установлена на транспортно-установочный агрегат перед вывозом на стартовый комплекс. Замечаний по подготовке составных частей на данный момент не имеется. На 23 декабря запланировано проведение заседания комиссии о готовности к вывозу ракеты на стартовый комплекс «Восток» площадки № 31.

Пуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» и 36 космическими аппаратами OneWeb запланирован в 16:10 по московскому времени 27 декабря 2021 года. Он состоится в рамках выполнения контрактов компании «Главкосмос» (дочернее предприятие Роскосмоса) с европейским поставщиком пусковых услуг Arianespace (оператор запусков космических аппаратов OneWeb с использованием ракеты «Союз-2») и компанией Starsem.

Космические аппараты OneWeb предназначены для создания космической системы связи, обеспечивающей предоставление высокоскоростного доступа в Интернет в любой точке Земли. Компания OneWeb намерена развернуть низкоорбитальную группировку, состоящую более чем из 600 спутников для повсеместного предоставления услуг высокоскоростного широкополосного доступа в интернет в Кu-диапазоне, клиентами которой должны стать прежде всего операторы связи Wi-Fi, LТЕ или 5G, а также провайдеры Интернета.

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