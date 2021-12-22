Минэнерго доработало законопроект о «зелёных» сертификатах

Source: Russia Ministry of Energy

Москва, 21 декабря. – Минэнерго добавило в законопроект о низкоуглеродных сертификатах понятие атрибутов генерации, соответствующий документ будет размещён на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Низкоуглеродный («зелёный») сертификат – это электронный документ, выдаваемый по факту производства электроэнергии на объектах с низким углеродным следом (СЭС, ВЭС, ГЭС, АЭС). Его получение будет правом, но не обязанностью владельцев электростанций. Минэнерго разработало законопроект об обращении таких сертификатов.

«В доработанной версии документа вводится понятие атрибутов генерации. Это позитивные эффекты для окружающей среды и здоровья человека, которые возникают при производстве электроэнергии на низкоуглеродных источниках. Согласно законопроекту, они станут объектом гражданских прав, с помощью которого можно «монетизировать» позитивные эффекты. Минэнерго рассчитывает на принятие изменений, связанных с запуском системы «зелёных» сертификатов, в следующем году», – рассказал Павел Сниккарс.

Атрибуты генерации можно использовать при определении объёма выбросов парниковых газов или при распространении рекламно-информационных материалов, касающихся соблюдения стандартов ESG (социально ответственного корпоративного управления).

Наличие атрибутов генерации может подтверждаться различными способами, в том числе международными и российскими «зелёными» сертификатами, а также с помощью двусторонних договоров купли-продажи электроэнергии.

При этом информация об атрибутах генерации и о подтверждающих их документах должна быть занесена в общедоступный единый реестр, который будет вести организация коммерческой инфраструктуры оптового рынка.

Законопроект также предполагает подробную регламентацию отношений, связанных с выпуском и обращением российских низкоуглеродных сертификатов.

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