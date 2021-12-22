Межведомственная рабочая группа обсудила реализацию федерального закона о гармонизации законодательства в сфере спорта и образования

Source: Russia Ministry of Sport

Сегодня, 22 декабря, в Координационном центре Правительства Российской Федерации состоялось Всероссийское совещание – заседание межведомственной рабочей группы по разработке нормативных правовых актов в рамках реализации Федерального закона от 30 апреля 2021 г. № 127-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» и Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации», а также о деятельности физкультурно-спортивных организаций, реализующих программы спортивной подготовки.

В мероприятии приняли участие представители федеральных органов исполнительной власти, сенаторы Совета Федерации, депутаты Государственной Думы, руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, представители физкультурно-спортивных организаций и спортивных сообществ, члены межведомственной рабочей группы по разработке нормативных правовых актов в рамках реализации федерального закона о гармонизации, представители Общероссийского народного фронта.

«Мы на разных площадках обсуждаем стратегически важные вопросы, касающиеся выполнения перечня поручений Президента Российской Федерации и реализации Федерального закона о гармонизации законодательства в части физической культуры, спорта и образования, – отметил заместитель Министра спорта Российской Федерации Андрей Фёдоров в ходе выступления. – Гармонизация двух законов, направленных на создание единого физкультурно-спортивного образовательного пространства, объединяющего всех детей, занимающихся спортом на базе различных организаций, независимо от их ведомственной подчинённости и организационно-правовой формы, сохраняет возможности для подготовки спортсменов высокого класса, а также привлечения к систематическим занятиям физической культурой и спортом».

На сегодняшний день выполнены пункты 20 и 32 плана. Утверждён приказ Минспорта России «О внесении изменений в положение о Единой всероссийской спортивной классификации» и приказ «О признании утратившим силу федеральных государственных требований к минимуму содержания, структуре, условиям, реализации дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта». Восемь актов разработаны и находятся в стадии согласования. Данную работу планируется завершить в первом полугодии 2022 года.

«В целях реализации поручений Президента Российской Федерации Министерством спорта разработан план мероприятий по реализации на всех уровнях публичной власти закона о гармонизации, предусматривающий, в том числе, методическое сопровождение, актуализацию правовых актов субъектов и муниципальных органов власти, источников финансирования, – отметил директор Департамента спорта высших достижений Минспорта России Алексей Дроздов. – План согласован с Минобрнауки, Минтрудом, Минздравом, Минфином, Минпросвещения и Минэкономразвития с учётом замечаний, а также с 85 субъектами Российской Федерации. План содержит семь разделов, состоящих из 34 пунктов. Информация об исполнении пунктов плана на ежемесячной основе будет предоставляться в Правительство Российской Федерации».

План предусматривает обеспечение финансирования субъектами Российской Федерации спортивной подготовки в рамках региональных программ развития физической культуры и спорта; приведение региональных нормативных правовых актов в соответствии с законом 127-ФЗ до 1 января 2023 года.

Необходимо с письменного согласия тренеров перевести их на должности тренера-преподавателя, старшего тренера-преподавателя, предусмотренные номенклатурой должностей педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, должностей руководителей образовательных организаций. Условием для перевода станет отсутствие ограничений на осуществление педагогической деятельности.

Субъектам также необходимо обеспечить получение лицензии на осуществление образовательной деятельности, но не ранее, чем с момента выдачи временной лицензии; обеспечить перевод лиц, обучающихся по дополнительным предпрофессиональным программам в области физической культуры и спорта, на обучение на соответствующий этап спортивной подготовки по дополнительным образовательным программам спортивной подготовки. Кроме того, при формировании бюджетов следует обеспечить финансирование мероприятий, предусмотренных в законе 127-ФЗ, ежегодно, начиная с 2023 года.

Фото: Игорь Зетилов

Пресс-служба Минспорта России

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