И. Петина: Работа по реализации закона о замене приборов учета электроэнергии в Рязанской области идет в плановом режиме

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор провела совещание, участники которого проконтролировали ход реализации федерального закона в регионе.

Представитель в СФ от исполнительного органа государственной власти Рязанской области Ирина Петина ПетинаИрина Александровнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Рязанской области провела рабочее совещание в регионе с целью проверки организации работы по бесплатной замене и установке жителям приборов учета электрической энергии.

В мероприятии приняли участие заместитель председателя правительства Рязанской области Евгений Беленецкий, руководители региональных организаций — поставщиков соответствующих услуг.

Парламентарий напомнила, что Председатель Совета Федерации поручила сенаторам проконтролировать проведение бесплатной замены и установки приборов учета электроэнергии в субъектах РФ.

Ирина Петина

«Реализация соответствующего федерального закона обеспечит эффективность энергосбытовой деятельности за счет автоматизации поступления и обработки данных, а также повысит достоверность и своевременность получения данных по потреблению энергии», — сказала Ирина Петина.

План по установке и замене приборов учета в Рязанской области выполняется в полном объеме с соблюдением установленных сроков

«По информации региональных предприятий — гарантирующих поставщиков, а также контролирующих органов, план по установке и замене приборов учета в Рязанской области выполняется в полном объеме с соблюдением установленных сроков», — сказала сенатор.

В ходе совещания было отмечено, что при реализации закона у гарантирующих поставщиков возникает ряд проблем технического характера, касающихся организации учета в многоквартирных домах. В частности, это отсутствие технической возможности установки приборов учета и доступа к ним в квартирах, трудности со связью, так как многие объекты находятся в удаленных районах сельской местности с нестабильным покрытием сотовой связи.

По итогам совещания принято решение во взаимодействии с сотовыми операторами проработать вопрос о выполнении управляющими компаниями технических мероприятий в отношении домов с аварийными внутридомовыми сетями и оборудованием.

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