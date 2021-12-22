Е. Писарева: Выпускники морских образовательных центров должны иметь преимущество при поступлении в профильные колледжи и вузы

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор приняла участие в заседании Попечительского совета областного учреждения дополнительного образования.

Член Комитета СФ по науке, образованию и культуре, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Новгородской области Елена Писарева ПисареваЕлена Владимировнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Новгородской области приняла участие в заседании Попечительского совета регионального учреждения «Морской центр капитана Варухина Н.Г.».

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Сенатор отметила, что расположенный в Великом Новгороде Морской центр — уникальное учреждение дополнительного образования. В нем занимаются ребята из 26 регионов России.

«Морской центр, или Клуб юных моряков, был основан Николаем Варухиным, его бессменным руководителем, в 1967 году. За эти годы в нем прошли обучение свыше 25 тысяч ребят, каждый третий выпускник выбрал для себя морскую профессию. Воспитанники центра ежегодно отправляются в плавание на учебных судах», — рассказала Елена Писарева. Она добавила, что Клуб юных моряков по праву можно назвать визитной карточкой Новгородской области.

В ходе заседания, в частности, обсуждался вопрос о предоставлении выпускникам Морского центра преимущественного права поступления в профильные вузы, такие как Санкт-Петербургский государственный университет морского и речного флота (ГУМРФ) им. адмирала С.О. Макарова.

Елена Писарева приняла участие в заседании Попечительского совета регионального учреждения «Морской центр капитана Варухина Н.Г.»

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Елена Писарева приняла участие в заседании Попечительского совета регионального учреждения «Морской центр капитана Варухина Н.Г.»

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Елена Писарева приняла участие в заседании Попечительского совета регионального учреждения «Морской центр капитана Варухина Н.Г.»

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Елена Писарева приняла участие в заседании Попечительского совета регионального учреждения «Морской центр капитана Варухина Н.Г.»

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Елена Писарева выразила мнение, что выпускники морских образовательных центров должны иметь преимущество при поступлении в профильные колледжи и вузы. «Как известно, выпускники школ, ставшие победителями Всероссийских олимпиад, могут не сдавать ЕГЭ, потому что призовое место приравнивается к 100 баллам. Можно пойти по этому пути и учредить профильную Морскую олимпиаду или же начислять дополнительные баллы при поступлении выпускникам Морского центра», — считает сенатор.

По ее словам, этот вопрос требует проработки на уровне Министерства науки и высшего образования РФ и Министерства просвещения РФ, а при необходимости — внесения изменений в нормативно-правовую базу.

Также участники Попечительского совета предложили нормативно закрепить термин «курсант морской образовательной организации».

В заседании приняли участие губернатор Новгородской области Андрей Никитин, советник генерального директора-председателя правления компании «Совкомфлот», председатель Попечительского совета Виктор Иванов, ректор ГУМРФ им. адмирала С.О. Макарова Сергей Барышников и др.

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