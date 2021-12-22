Е. Борисов: Предложения по развитию малых форм хозяйствования в сфере АПК готовятся совместно с субъектами РФ

Source: Russia – Council of the Federation

В Комитете СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию состоялось заседание рабочей группы.

Заместитель председателя Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Егор Борисов БорисовЕгор Афанасьевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Саха (Якутия) провел четвертое заседание рабочей группы по вопросу подготовки предложений и созданию условий для развития малых форм хозяйствования в сфере агропромышленного комплекса.

Сельскохозяйственная кооперация – основа устойчивого развития малых форм хозяйствования на селе

Участники обсудили вопросы подготовки к IX Всероссийскому Съезду сельхозкооперативов «Сельскохозяйственная кооперация – основа устойчивого развития малых форм хозяйствования на селе» и предложения по внесению изменений в законодательство по поддержке и созданию условий для развития малых форм хозяйствования в сфере агропромышленного комплекса. Егор Борисов подчеркнул, что работа ведется совместно с федеральными и региональными органами исполнительной власти.

Сенатор озвучил результаты работы группы в текущем году. В частности он отметил, что ряд выработанных рекомендаций и предложений нашли отражение в постановлении Совета Федерации «О ходе реализации Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» по итогам «правительственного часа» с участием Министра сельского хозяйства Российской Федерации.

«В течение 2021 года осуществлялось сопровождение ряда законопроектов, которые стали в последствии федеральными законами, направленными на социально-экономическое развитие сельских территорий и малых форм хозяйствования. Речь идет о законодательном закреплении сельского туризма и его поддержке на государственном уровне, а также о праве строительства на земельных участках крестьянских (фермерских) хозяйств жилых домов», — сказал Егор Борисов.

Он напомнил, что одна из рекомендаций, высказанная членом рабочей группы, первым заместителем председателя Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству Ириной Рукавишниковой РукавишниковаИрина Валерьевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Ростовской области по вопросу внесения изменений в законодательство в части предоставления земельных участков сельскохозяйственного назначения, занятых защитными лесными насаждениями, сельскохозяйственным организациям и крестьянским (фермерским) хозяйствам в аренду без проведения торгов в виде законодательной инициативы представлена Законодательным Собранием Ростовской области в Комиссию Совета законодателей по аграрно-продовольственной политике, природопользованию и экологии. «Решением данной Комиссии рекомендовано инициатору внести соответствующий законопроект в Государственную Думу».

По словам Егора Борисова, на текущей неделе в Совет Федерации поступил законопроект, разработанный в целях совершенствования процедуры государственной регистрации субъектов предпринимательской деятельности. «Внесение изменений крайне необходимо в связи с возникающими затруднениями по идентификации индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в форме крестьянских (фермерских) хозяйств, при применении к ним мер государственной поддержки, предусмотренных действующим законодательством».

Также сенатор проинформировал, что к нему обратились представители общероссийских кооперативных объединений с просьбой о поддержке проведения 26 января 2022 года Девятого Всероссийского Съезда сельскохозяйственных кооперативов «Сельскохозяйственная кооперация -основа устойчивого развития малых форм хозяйствования на селе».

«Предложение в целом поддерживается профильными комитетами Совета Федерации», — проинформировал Егор Борисов.

В работе заседания приняли участие сенаторы Российской Федерации, представители отраслевых союзов и сельскохозяйственных потребительских кооперативов.

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