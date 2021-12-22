Е. Бибикова приняла участие в расширенном заседании Правления Пенсионного фонда РФ

Source: Russia – Council of the Federation

В ходе мероприятия обсуждались предварительные итоги работы ведомства в 2021 году и задачи на следующий период.

Заместитель председателя Комитета СФ по социальной политике, представитель от исполнительного органа государственной власти Псковской области Елена Бибикова БибиковаЕлена Васильевнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Псковской области приняла участие в расширенном заседании Правления Пенсионного фонда РФ. На мероприятии обсуждались предварительные итоги работы ведомства в 2021 г. и задачи на будущий год.

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В своем выступлении сенатор отметила, что Пенсионный фонд работает в интересах всего населения страны — пенсионеров, людей с инвалидностью, семей с детьми, работодателей и работающих граждан. «Чем лучше работают специалисты Фонда на всех уровнях — от приема в клиентских службах, назначения и выплаты пенсий и социальных пособий, работы с материнским капиталом до обработки отчетности страхователей и ведения персональных счетов работающих граждан — тем больше люди чувствуют внимание и заботу государства», — сказала парламентарий.

Елена Бибикова проинформировала собравшихся о законотворческой работе, новых законах, вступающих в силу с 2022 г., и готовящихся к принятию законодательных инициативах, имеющих прямое отношение к работе крупнейшего социального учреждения страны.

Сенатор подчеркнула, что для граждан большое значение имеет предстоящее повышение размеров пенсий и социальных выплат, производимых Пенсионным фондом. «Проценты индексации определены в соответствии с действующим законодательством, но в связи с ростом инфляции Президентом РФ дано поручение Правительству разработать механизмы, позволяющие компенсировать этот рост при индексации пенсий и социальных выплат, материнского капитала, который в соответствии с только что принятой нормой индексируется с 1 февраля 2022 года по фактической, а не по прогнозной инфляции», — сказала Елена Бибикова.

Как отметила парламентарий, Пенсионному фонду в ближайший год предстоит решить ряд задач, в первую очередь, в связи с передачей полномочий как единому оператору администрирования социальных выплат, по внедрению принципов социального казначейства и предоставлению мер социальной поддержки по принципу «одного окна», в том числе в проактивном режиме. «Все эти меры направлены на улучшение качества предоставления услуг гражданам».

Елена Бибикова от имени Комитета СФ по социальной политике вручила благодарственные письма руководству и сотрудникам ПФР.

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