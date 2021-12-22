Е. Алтабаева представила первое масштабное научное исследование по истории Севастополя

Source: Russia – Council of the Federation

По словам сенатора, издание будет способствовать популяризации истории города и Крымского полуострова.

Заместитель председателя Комитета СФ по науке, образованию и культуре, представитель от исполнительного органа государственной власти города Севастополя Екатерина Алтабаева АлтабаеваЕкатерина Борисовнапредставитель от исполнительного органа государственной власти города Севастополя выступила на «Научно-просветительских Крымско-Московских встречах 2021».

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Участниками мероприятия стали историки-крымоведы, ученые, архивисты, реставраторы, члены Российского общества по изучению Крыма.

Екатерина Алтабаева представила первое масштабное научное исследование по истории Севастополя. Трехтомная монография, соавтором которой стала сенатор, победила в главной номинации Национального конкурса «Книга года – 2021».

Проект фундаментального научного исследования, посвященного истории юго-западного Крыма, Севастополя с древнейших времён до начала XXI века, реализован при поддержке Российского исторического общества, фонда «История Отечества». В составе авторского коллектива — ведущие историки Института российской истории РАН и их севастопольские коллеги, рассказала сенатор.

Екатерина Алтабаева выступила на «Научно-просветительских Крымско-Московских встречах 2021»

Екатерина Алтабаева отметила, что систематического научного изложения истории Севастополя не было ни в дореволюционное, ни в советское время. Безусловно, такой труд опирался на обширную источниковедческую и историографическую базу, работы многих поколений историков. В фокусе исследования — яркие события истории Севастополя», – отметила сенатор.

Она выразила благодарность Российскому обществу по изучению Крыма за работу по глубокому исследованию и популяризации истории двух новых субъектов Российской Федерации – города федерального значения Севастополя и Республики Крым.

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