Г. Карелова: Объявлены победители конкурса «Города для детей. 2021»

Source: Russia – Council of the Federation

Организаторами мероприятия выступают Совет Федерации и Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Объявлены победители и лауреаты ежегодного конкурса город России «Города для детей. 2021», организаторами которого выступают Совет Федерации совместно с Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

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Об этом сообщила заместитель Председателя Совета Федерации Галина Карелова. КареловаГалина Николаевнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Воронежской области

Вице-спикер СФ обратила внимание, что в 2021 году заявку на конкурс подали 150 участников из 50 регионов. Победителей и номинантов определило экспертное жюри из числа сенаторов Российской Федерации. Лучшими признаны 30 городов и муниципальных образований, которые продемонстрировали комплексный подход к повышению качества условий жизни малообеспеченных семей с детьми, в том числе воспитывающих детей с ограниченными возможностями.

Галина Карелова подчеркнула, что за 12 лет проведения конкурс стал эффективным механизмом демонстрации лучшего опыта работы муниципальных образований по поддержке семей с детьми в трудных жизненных ситуациях.

Вице-спикер СФ также отметила влияние пандемии на формат конкурса, уточнив, что многие мероприятия были переведены в онлайн-режиме и стали более доступными для подростков и молодежи.

Сенатор поблагодарила организаторов и участников конкурса за неравнодушное отношение, подчеркнув, что каждый из конкурсантов продемонстрировал профессионализм, слаженную работу в команде, владение инновационными социальными технологиями, современными форматами и инструментами.

С более подробной информацией о победителях и номинантах конкурса можно ознакомиться по ссылке https://www.fond-detyam.ru.

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