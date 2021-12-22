Source: Russia Federal Space

#Гонец22.12.2021 05:10

«Гонец» представил проект спутникового мониторинга электросетей в Чеченской Республике

Спутниковая система «Гонец» (входит в Госкорпорацию «Роскосмос») приняла участие в совещании Министерства экономического, территориального развития и торговли Чеченской Республики по вопросу реализации масштабного проекта реконструкции электросетей на ее территории.

Проект предполагает проектирование и реконструкцию существующих электросетей в Республике, а также организацию комплексного мониторинга линий электропередач на всей их протяженности, в особенности, в местах, где отсутствует покрытие GSM связи. В совещании приняли участие представители министерств и ведомств Чеченской Республики, торгово-промышленной палаты, «Чеченэнерго», «Грозненский завод электрозащитного оборудования» и «Система».

В рамках совещания представитель Спутниковой системы «Гонец» Максим Диордиев представил новый программно-аппаратный комплекс (ПАК) «Гонец-Импульс», созданный совместно с ООО «Система». Решение обеспечивает оперативный сбор и передачу данных о состоянии электросетей.

По итогам совещания было принято решение провести в декабре 2021 года тестирование трёх ПАК «Гонец-Импульс» и рассмотреть в дальнейшем возможность внедрения комплекса на территории Чеченской Республики.

ПАК «Гонец-Импульс» — одна из последних разработок спутникового оператора системы «Гонец», созданная для оперативного сбора и передачи данных о состоянии электросетей и трубопроводов. Комплекс дает возможность осуществлять непрерывный мониторинг, запись, первичную обработку и сеансовую передачу накопленных данных на сервер заказчика по защищенному каналу связи с использованием группировки низкоорбитальных космических аппаратов «Гонец-М».

Комплекс «Гонец-Импульс» представляет собой одно из «коробочных» решений, разработанных компанией «Гонец» в рамках ее участия в цифровизации российской экономики.

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