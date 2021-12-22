«Газпром» передал лицензию на Ванейвисское и Лаявожское месторождения совместному предприятию с ЛУКОЙЛом

Source: Gazprom in Russian

Релиз

22 декабря 2021, 17:40

Сегодня в Санкт-Петербурге состоялась рабочая встреча Председателя Правления ПАО «Газпром» Алексея Миллера и Президента ПАО «ЛУКОЙЛ» Вагита Алекперова.

Стороны обсудили актуальные вопросы сотрудничества.

В частности, рассмотрены ход и перспективы разработки Ванейвисского и Лаявожского месторождений в Ненецком автономном округе (НАО).

Для реализации проекта в 2021 году создана совместная проектная компания — общество с ограниченной ответственностью «Лаявожнефтегаз» (ООО «ЛВНГ»). В настоящее время «Газпром» передал ей лицензию на пользование участком недр, включающим Ванейвисское и Лаявожское месторождения.

На следующем этапе ООО «ЛВНГ» приступит к проектированию разработки и обустройства месторождений. Для этого будут использованы результаты сейсморазведки методом 3D, которая полностью завершена в 2021 году.

Справка

Между ПАО «Газпром» и ПАО «ЛУКОЙЛ» действует Генеральное соглашение о стратегическом партнерстве на 2014–2024 годы, в рамках которого, в частности, ЛУКОЙЛ осуществляет поставки газа в газотранспортную систему «Газпрома».

Ванейвисское и Лаявожское месторождения расположены в Ненецком автономном округе восточнее г. Нарьян-Мара. Суммарные извлекаемые запасы жидких углеводородов двух месторождений — 27,4 млн тонн, природного газа — 225,3 млрд куб. м.

В 2020 году «Газпром» и ЛУКОЙЛ подписали Основное соглашение об условиях реализации проекта освоения Ванейвисского и Лаявожского месторождений. В документе, в частности, определен порядок создания совместного предприятия на паритетных условиях.

В 2021 году создано ООО «ЛВНГ» — совместное предприятие ООО «Газпром добыча Краснодар» и ООО «ЛУКОЙЛ-Коми».

Управление информации ПАО «Газпром»

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