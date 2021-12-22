«Газпром» завершил проектирование газопроводов к Новоржеву и Пушкинским горам в Псковской области

Source: Gazprom in Russian

Релиз

22 декабря 2021, 17:35

Сегодня в Санкт-Петербурге состоялась рабочая встреча Председателя Правления ПАО «Газпром» Алексея Миллера и Губернатора Псковской области Михаила Ведерникова.

Стороны обсудили вопросы газификации региона. В 2021 году «Газпром» завершил проектирование двух межпоселковых газопроводов — к потребителям г. Новоржев и п. Пушкинские горы. В перспективе они позволят газифицировать несколько тысяч домовладений и квартир, а также котельные. Продолжается реализация проекта строительства межпоселкового газопровода от газораспределительной станции (ГРС) «Новосокольники» к трем деревням Куньинского и Новосокольнического районов.

Идет сбор заявок на догазификацию домовладений в уже газифицированных населенных пунктах. В настоящее время получено уже около 10,2 тыс. обращений.

Отдельное внимание на встрече было уделено участию «Газпрома» в развитии современной спортивной инфраструктуры региона. В 2021 году, к началу учебного года, по программе «Газпром — детям» построено 11 пришкольных стадионов. Они расположены в Дедовичском, Дновском, Куньинском, Локнянском, Новосокольническом, Псковском, Пыталовском, Струго-Красненском районах и г. Пскове. На каждом стадионе созданы условия для игр в футбол, баскетбол, волейбол, предусмотрена легкоатлетическая зона для выполнения норм ГТО.

Справка

Между «Газпромом» и Администрацией Псковской области действуют Соглашение о сотрудничестве, Договор о газификации.

В декабре 2020 года утверждена программа развития газоснабжения и газификации региона на новый пятилетний период — 2021–2025 годы. Инвестиции «Газпрома» — 8,463 млрд руб.

До 2021 года в рамках программы «Газпром — детям» в регионе построены спортивно-оздоровительный комплекс «Стрелец» и физкультурно-оздоровительный комплекс «Айсберг» с бассейном и катком (г. Великие Луки), пришкольные стадионы и спортивная площадка, иконописная школа при Спасо-Преображенском Мирожском мужском монастыре (г. Псков).

При финансовой поддержке компании в Пскове создается исторический парк «Россия — моя история».

Управление информации ПАО «Газпром»

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