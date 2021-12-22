В России стартовали соревнования по детскому биатлону на «Кубок Анны Богалий – Skimir»

Source: Russia Ministry of Sport

В Заполярье начался десятый юбилейный сезон турнира для юных биатлонистов на «Кубок Анны Богалий – Skimir». С 15 по 19 декабря в Мурманске прошел первый этап Кубка. Биатлонисты в возрасте от 10 до 18 лет выступили в пяти возрастных категориях, разыграли 31 комплект наград. Спортсмены состязались в двух личных гонках: спринт и масс-старт (для одного из возрастов – суперспринт) и в смешанных эстафетах (для спортсменов 13-14 лет). Закончился этап фестивалем эстафеты дружбы, в котором приняли участие спортсмены разных возрастов в составе команд без региональной принадлежности. В рамках этапа прошла гонка среди тренеров спортсменов и организаторов турнира.

Участниками этапа в Мурманске стали следующие регионы: Амурская, Архангельская, Вологодская, Ивановская, Ленинградская, Московская, Мурманская, Новосибирская, Псковская, Самарская, Саратовская, Сахалинская, Свердловская и Тюменская области, Республики Башкортостан, Карелия, Саха (Якутия), Татарстан и Удмуртия, Забайкальский край, Санкт-Петербург.

«Моя личная биатлонная история начиналась тоже в Мурманске, в 1991 году, когда я стала заниматься биатлоном в «Долине Уюта». Сейчас условия инфраструктуры для занятий прекрасные. Отличный биатлонный комплекс, ранний снег. Хотелось бы, чтобы это было действительно востребовано. Для меня важно, чтобы случалось как можно больше ярких событий, которые мотивировали бы юное поколение заниматься биатлоном и, главное, делать это с удовольствием и радостью», – рассказала Анна Богалий.

В мероприятии принял участие директор Департамента физической культуры и массового спорта Министерства спорта Российской Федерации Максим Уразов.

Следующие этапы соревнований по детскому биатлону на «Кубок Анны Богалий – Skimir» примут Магнитогорск, Сахалин, Рыбинск (Демино), Саранск и Новосибирск.

Пресс-служба Минспорта России

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