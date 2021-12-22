В. Матвиенко: Совет Федерации заинтересован в дальнейшем укреплении независимости контрольно-счетных органов

Source: Russia – Council of the Federation

Председатель СФ встретилась с представителями региональных КСО.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко МатвиенкоВалентина Ивановнапредставитель от исполнительного органа государственной власти города Санкт-Петербурга провела совещание с руководителями контрольно-счетных органов (КСО) субъектов РФ о приоритетах внешнего государственного финансового контроля на региональном уровне.

Мероприятие было организовано совместно со Счетной палатой РФ.

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Открывая заседание, Председатель СФ предложила сделать такие встречи традиционным ежегодным форматом. Валентина Матвиенко напомнила, что именно Совет Федерации внес существенный вклад в принятие закона о контрольно-счетных органах. «Было положено начало формированию в нашей стране независимого финансового контроля на региональном и муниципальном уровнях. Это решение оказалось своевременным и востребованным».

Глава СФ отметила непрерывное плодотворное сотрудничество сенаторов со Счетной палатой РФ, являющейся основным инструментом парламентского контроля. «Она не только обеспечивает надзор за законностью использования бюджетных средств, но и принимает активное участие в законотворческой деятельности. Ежегодно Счетная палата формирует план контрольных экспертно-аналитических мероприятий, в том числе с учетом предложений Совета Федерации». Для повышения результативности этой работы Валентина Матвиенко дала поручение профильным комитетам СФ держать на контроле исполнение и результаты проводимых мероприятий.

Говоря о создании эффективного механизма взаимодействия сенаторов с контрольно-счетными органами регионов, глава СФ предложила привлечь их к проведению Дней субъектов Федерации в верхней палате парламента. «Участие контрольно-счетных органов позволило бы получить всестороннюю и объективную оценку по каждому конкретному региону».

Совет Федерации заинтересован в дальнейшем укреплении независимости контрольно-счетных органов, повышении результативности их работы

Совет Федерации заинтересован в дальнейшем укреплении независимости контрольно-счетных органов, повышении результативности их работы, подчеркнула спикер СФ. «Считаю, что у нас есть все возможности для того, чтобы создать в России цельную систему внешнего государственного контроля, работающую на общих принципах с соблюдением единых профессиональных требований».

Значимым шагом, сказала Валентина Матвиенко, стала подготовка и внесение группой сенаторов во главе с заместителем Председателя СФ Николаем Журавлевым ЖуравлевНиколай Андреевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Костромской области поправок в законодательство, которые существенно повысили статус региональных контрольно-счетных органов, наделив их практически аналогичными полномочиями с теми, которыми обладает Счетная палата РФ. При подготовки поправок был обобщен опыт работы контрольно-счетных органов в регионах РФ.

По словам Валентины Матвиенко, повышение роли внешнего государственного аудита приобретает особую актуальность сегодня, когда во всех регионах идет работа по реализации нацпроектов, по достижению национальных целей развития, определенных Президентом РФ, строятся новые дороги, школы. «В федеральном бюджете только в следующем году на реализацию национальных проектов и положений Послания Президента предусмотрено более 3 триллионов рублей. Перед конторольно-счетными органами стоит задача обеспечить объективный контроль за эффективностью расходования этих бюджетных средств».

Очень важно, подчеркнула спикер СФ, что в соответствии с недавними изменениями законодательства контрольно-счетные органы получили возможность проверять реализацию не только программ, но и проектов регионального и муниципального уровня, а также осуществлять контроль за состоянием внутреннего и внешнего долга, проводить аудит в сфере закупок. «Соответственно существенно повышаются и требования к результативности работы региональных и муниципальных контрольно-счетных органов, которым предстоит не только выявлять текущие нарушения, но предлагать системные меры для их предотвращения, больше обращать внимание на профилактическую работу, применять инструментарий эффективности, который уже многие годы использует Счетная палата».

Валентина Матвиенко особо подчеркнула необходимость обеспечения на всех уровнях внешнего государственного контроля единых методологических основ работы, единых стандартов аудита. «Это важно и для проверяющих, и для проверяемых, которые должны понимать требования, которые им предъявляются в ходе проверки. Кроме того, такой подход дает возможность обобщить данные из разных регионов для получения общей картины по стране».

Также глава СФ предложила Счетной палате возобновить публикацию в открытом доступе данных о ходе исполнения национальных проектов. «Полагаю, что нужно создать единую систему анализа и публикации информации о выполнении проектов на региональном уровне».

Валентина Матвиенко напомнила слова Президента РФ о том, что органы внешнего государственного контроля должны не только выявлять проблемы, но и дополнять финансовый аудит комплексным анализом национальных проектов, оценкой того, насколько их конкретное наполнение отвечает вызовам, с которыми сталкивается страна. «По сути, контрольные органы становятся частью системы стратегического планирования. С этой целью в новой редакции базового закона контрольные органы получили полномочия давать оценку реализуемости, рисков и результатов достижения национальных целей развития. Это задача совершенно другого уровня», — сказала спикер СФ. Она добавила, что Счетная палата РФ уже внесла весомый вклад в разработку документов стратегического планирования на федеральном уровне и сейчас обеспечивает контроль за их реализацией.

Совещание с контрольно-счетными органами субъектов РФ о приоритетах внешнего государственного финансового контроля на региональном уровне

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Совещание с контрольно-счетными органами субъектов РФ о приоритетах внешнего государственного финансового контроля на региональном уровне

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Валентина Матвиенко

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Совещание с контрольно-счетными органами субъектов РФ о приоритетах внешнего государственного финансового контроля на региональном уровне

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Совещание с контрольно-счетными органами субъектов РФ о приоритетах внешнего государственного финансового контроля на региональном уровне

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Совещание с контрольно-счетными органами субъектов РФ о приоритетах внешнего государственного финансового контроля на региональном уровне

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Николай Журавлев

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Совещание с контрольно-счетными органами субъектов РФ о приоритетах внешнего государственного финансового контроля на региональном уровне

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Совещание с контрольно-счетными органами субъектов РФ о приоритетах внешнего государственного финансового контроля на региональном уровне

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Совещание с контрольно-счетными органами субъектов РФ о приоритетах внешнего государственного финансового контроля на региональном уровне

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Совещание с контрольно-счетными органами субъектов РФ о приоритетах внешнего государственного финансового контроля на региональном уровне

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Совещание с контрольно-счетными органами субъектов РФ о приоритетах внешнего государственного финансового контроля на региональном уровне

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Совещание с контрольно-счетными органами субъектов РФ о приоритетах внешнего государственного финансового контроля на региональном уровне

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Совещание с контрольно-счетными органами субъектов РФ о приоритетах внешнего государственного финансового контроля на региональном уровне

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Совещание с контрольно-счетными органами субъектов РФ о приоритетах внешнего государственного финансового контроля на региональном уровне

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Алексей Кудрин

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Совещание с контрольно-счетными органами субъектов РФ о приоритетах внешнего государственного финансового контроля на региональном уровне

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Совещание с контрольно-счетными органами субъектов РФ о приоритетах внешнего государственного финансового контроля на региональном уровне

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Алексей Кудрин

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Сергей Иванов

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Совещание с контрольно-счетными органами субъектов РФ о приоритетах внешнего государственного финансового контроля на региональном уровне

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Совещание с контрольно-счетными органами субъектов РФ о приоритетах внешнего государственного финансового контроля на региональном уровне

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Алексей Кудрин

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Совещание с контрольно-счетными органами субъектов РФ о приоритетах внешнего государственного финансового контроля на региональном уровне

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Совещание с контрольно-счетными органами субъектов РФ о приоритетах внешнего государственного финансового контроля на региональном уровне

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Совещание с контрольно-счетными органами субъектов РФ о приоритетах внешнего государственного финансового контроля на региональном уровне

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Совещание с контрольно-счетными органами субъектов РФ о приоритетах внешнего государственного финансового контроля на региональном уровне

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Совещание с контрольно-счетными органами субъектов РФ о приоритетах внешнего государственного финансового контроля на региональном уровне

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Совещание с контрольно-счетными органами субъектов РФ о приоритетах внешнего государственного финансового контроля на региональном уровне

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Анатолий Артамонов

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Совещание с контрольно-счетными органами субъектов РФ о приоритетах внешнего государственного финансового контроля на региональном уровне

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Совещание с контрольно-счетными органами субъектов РФ о приоритетах внешнего государственного финансового контроля на региональном уровне

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Совещание с контрольно-счетными органами субъектов РФ о приоритетах внешнего государственного финансового контроля на региональном уровне

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Совещание с контрольно-счетными органами субъектов РФ о приоритетах внешнего государственного финансового контроля на региональном уровне

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Совещание с контрольно-счетными органами субъектов РФ о приоритетах внешнего государственного финансового контроля на региональном уровне

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Совещание с контрольно-счетными органами субъектов РФ о приоритетах внешнего государственного финансового контроля на региональном уровне

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Совещание с контрольно-счетными органами субъектов РФ о приоритетах внешнего государственного финансового контроля на региональном уровне

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Совещание с контрольно-счетными органами субъектов РФ о приоритетах внешнего государственного финансового контроля на региональном уровне

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Совещание с контрольно-счетными органами субъектов РФ о приоритетах внешнего государственного финансового контроля на региональном уровне

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Совещание с контрольно-счетными органами субъектов РФ о приоритетах внешнего государственного финансового контроля на региональном уровне

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Совещание с контрольно-счетными органами субъектов РФ о приоритетах внешнего государственного финансового контроля на региональном уровне

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Совещание с контрольно-счетными органами субъектов РФ о приоритетах внешнего государственного финансового контроля на региональном уровне

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Совещание с контрольно-счетными органами субъектов РФ о приоритетах внешнего государственного финансового контроля на региональном уровне

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Совещание с контрольно-счетными органами субъектов РФ о приоритетах внешнего государственного финансового контроля на региональном уровне

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Елена Перминова

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Совещание с контрольно-счетными органами субъектов РФ о приоритетах внешнего государственного финансового контроля на региональном уровне

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Совещание с контрольно-счетными органами субъектов РФ о приоритетах внешнего государственного финансового контроля на региональном уровне

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Елена Перминова

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Совещание с контрольно-счетными органами субъектов РФ о приоритетах внешнего государственного финансового контроля на региональном уровне

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Совещание с контрольно-счетными органами субъектов РФ о приоритетах внешнего государственного финансового контроля на региональном уровне

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Совещание с контрольно-счетными органами субъектов РФ о приоритетах внешнего государственного финансового контроля на региональном уровне

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Совещание с контрольно-счетными органами субъектов РФ о приоритетах внешнего государственного финансового контроля на региональном уровне

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Совещание с контрольно-счетными органами субъектов РФ о приоритетах внешнего государственного финансового контроля на региональном уровне

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Совещание с контрольно-счетными органами субъектов РФ о приоритетах внешнего государственного финансового контроля на региональном уровне

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Отдельно Председатель СФ затронула направление работы, связанное с проблемой незавершенных объектов капитального строительства, присущей для большинства регионов. «В эти объекты вложены большие федеральные и региональные средства, но нет воли для того, чтобы обеспечить своевременное завершение строительства. Контрольно-счетные палаты регионов должны занимать в этом вопросе более твердую позицию», — считает Валентина Матвиенко.

Председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин рассказал о приоритетах государственного аудита в среднесрочной перспективе. Он отметил необходимость использования потенциала контрольно-счетных органов субъектов РФ. «Государственные программы РФ, национальные проекты имеют региональную составляющую, исполняются в субъектах РФ. Поэтому все, что связано с достижением национальных целей и национальных проектов, зачастую лучше видно контрольно-счетным органам регионов».

Алексей Кудрин сообщил, что в 2021 году состоялось около 15 совместных проверок Счетной палаты и региональных КСО, в том числе проверка антиковидных выплат врачам, аудит нацпроектов «Экология», «Безопасные и качественные дороги» и другие.

Глава Счетной палаты затронул тему цифровизации КСО, отметив важность продолжения этого процесса. Необходимо также уделять большое внимание профессиональному росту их сотрудников.

«Мы будем концентрироваться на системных вопросах, которые требуется решать, чтобы повышать эффективность нашей бюджетной системы», — сказал Алексей Кудрин.

Председатель Комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам Анатолий Артамонов АртамоновАнатолий Дмитриевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Калужской области отметил конструктивное взаимодействие со Счетной палатой и КСО регионов. Сенатор отметил, что в связи с вступлением в силу изменений в закон об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов РФ и муниципальных образований они получают дополнительные полномочия. «Думаю, потребуется координация нашей работы, нужно оказать им методическую поддержку».

Первый заместитель председателя Комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам, полномочный представитель СФ в Счетной палате, председатель подкомитета по финансовому контролю Сергей Иванов ИвановСергей Павловичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Магаданской области проинформировал о взаимодействии со Счетной палатой РФ и контрольно-счетными органами регионов. «Для Совета Федерации региональная проблематика является главной. Отсюда повышенное внимание к вопросам организации финансового контроля на местах».

Парламентарий предложил региональным парламентам рассмотреть возможность создания у них соответствующих структур по взаимодействию с КСО.

Первый заместитель председателя Комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам Елена Перминова ПерминоваЕлена Алексеевнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Курганской области указала, что бюджет на следующие три года имеет выраженную социальную направленность, растут расходы на здравоохранение, образование, социальную политику. «В следующем году в бюджеты регионов будет направлено более 3,2 триллионов рублей. И, что важно, законом о федеральном бюджете распределено 96 процентов этих трансфертов. Нераспределенными остались только те дотации и субсидии, которые распределяются на конкурсной основе или компенсируют фактически осуществленные расходы субъектов Российской Федерации. Мы можем сказать, что это наше общее достижение. Ведь для регионов очень важно знать при работе над своими бюджетами весь объем финансовой помощи, получаемой из федерального бюджета. К тому же это позволит уже в начале года своевременно провести все конкурсные процедуры», — сказала сенатор. Она подчеркнула, что в регионы поступают большие средства. «Наша задача — обеспечить контроль за их эффективным расходованием».

В обсуждении приняли участие заместитель Председателя СФ Николай Журавлев, аудиторы Счетной палаты РФ и руководители контрольно-счетных органов субъектов РФ.

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