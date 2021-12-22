В. Матвиенко: Мы должны делать все, чтобы у каждого ребенка исполнялись желания и дети были окружены любовью и вниманием

Source: Russia – Council of the Federation

Председатель СФ приняла участие в акции «Елка желаний».

Председатель Совета Федерации, представитель от исполнительного органа государственной власти Санкт-Петербурга Валентина Матвиенко МатвиенкоВалентина Ивановнапредставитель от исполнительного органа государственной власти города Санкт-Петербурга приняла участие во Всероссийской акции «Елка желаний» и помогла исполниться новогодним желаниям детей в городе на Неве.

Смотрите также

«Мы должны делать все, чтобы у каждого ребенка в канун Нового года исполнялись желания и дети были окружены любовью и вниманием родных, близких взрослых. Это наш долг и обязанность», — сказала Валентина Матвиенко.

Спикер Совета Федерации связалась в формате видеозвонка с детьми и их родителями и поинтересовалась впечатлениями от подарков.

Если есть мечта или сильное желание, надо добиваться их реализации. Надо всегда стремиться к какой‑то цели в жизни

13-летний Максим Андреев мечтал стать машинистом электропоезда. Он побывал на экскурсии на Московском вокзале. Максим познакомился с машинистом, который показал ему кабину экспресса и рассказал, как готовят поезд к рейсу. В учебном центре с помощью компьютерного симулятора мальчик попробовал управлять экспрессом.

Максим был очень доволен экскурсией и сказал, что настроен освоить профессию машиниста или другую, но связанную с железной дорогой.

«Если есть мечта или сильное желание, надо добиваться их реализации. Надо всегда стремиться к какой‑то цели в жизни», — считает Валентина Матвиенко.

7-летняя Софья Макарова получила загаданный ею набор конструктора из серии «Пряничный домик» из рук Деда Мороза. В качестве благодарности девочка прочитала новогоднее стихотворение. Валентина Матвиенко отметила разнообразные таланты Софьи и пожелала, чтобы и дальше желания исполнялись.

MIL OSI