Встреча с главой «Деловой России» Алексеем Репиком

Source: President of Russia – Kremlin

В.Путин: Алексей Евгеньевич, добрый день.

А.Репик: Добрый день, Владимир Владимирович.

В.Путин: Я смотрю, у Вас здесь как раз цифра – 20 лет, да?

А.Репик: Так и есть. 20 лет как один день. Как Вы правильно отметили, именно в декабре этого года «Деловой России» исполнилось 20 лет – 10 декабря Минюст зарегистрировал организацию, за этот период мы прошли большой путь.

В.Путин: Сколько у вас членов организации сейчас?

А.Репик: Организация сейчас объединяет более семи тысяч предпринимателей, в основном представителей частного несырьевого бизнеса. Я надеюсь, что именно такие компании смогут стать основой для перехода на новую модель роста экономики, помочь росту благосостояния граждан, выполнить все указы, национальные цели развития, которые Вы поставили.

Я хотел ещё раз поблагодарить наших коллег-делороссов за то, что они всё время работали, выступали движущей силой для важных преобразований. Это и национальные предпринимательские инициативы, о которых мы не так давно говорили на набсовете АСИ, и национальная технологическая [инициатива]. Всё это получилось, конечно, в первую очередь благодаря Вашей поддержке.

В.Путин: Благодаря вашей активности.

А.Репик: Она нашла очень серьёзный ответ. Хотел просто привести пример нашего последнего доковидного форума в феврале 2019 года. Вы дали соответствующий набор поручений, и сразу фактически был реализован огромный ряд предложений. Молодые семьи, которые продавали своё единственное жильё, пытаясь улучшить свою ситуацию, освободились от уплаты НДФЛ. В регионах активизировалась работа по инвестналоговому вычету. Правда, там, конечно, ещё есть что докручивать, я хотел тоже сегодня об этом поговорить чуть подробнее.

Продлено применение нулевой ставки по налогу на прибыль для образовательных, медицинских организаций. Процедуру пожертвования упростили. Платёжные системы снизили комиссии за эквайринг. Правда, потом стали пытаться обратно вернуться, но я думаю, что и это мы сумеем скорректировать.

Кстати, в новой редакции КоАП, что сейчас является большим и очень важным для предпринимательского сообщества треком, направлением, получилось исключить одновременно административное наказание юрлица и работника за одно и то же наказание. На самом деле, я могу сказать, что успехов здесь много.

В.Путин: Знаете, очень многие вещи – не в первый раз, поэтому этот живой диалог с представителями бизнеса для государства крайне важен. Конечно, важен не только диалог, но и реакция верная с обеих сторон, но у нас это в целом получается.

А.Репик: Владимир Владимирович, спасибо Вам большое за Вашу оценку. Я поэтому, пользуясь случаем, в первую очередь, конечно, хотел бы пригласить Вас на наш традиционный форум «Деловой России». Он обычно в начале февраля, в начале февраля 2022 года будет очень большой блок повестки.

Мы сейчас сделали вынужденную паузу в связи с пандемией – и в 2020-м, и в 2021 годах, – но, я думаю, если Вы при Вашем сложном графике найдёте возможность принять личное участие, это станет залогом результативности мероприятия. Блоки повестки сделаны.

В.Путин: Постараюсь. Мне самому всегда очень интересно принимать участие в ваших мероприятиях, потому что они носят не ритуальный, а предметный и деловой характер.

А.Репик: Да. Владимир Владимирович, здесь на самом деле очень уже большой набор и блок идей сформирован. Если Вы позволите, я вкратце, вехами набросаю те темы, которые, наверное, сейчас наибольшую поддержку у бизнеса вызывают и которые мы в рамках этого форума как раз хотели бы обсуждать.

В.Путин: Просто перечислите их, а потом пообсуждаем.

А.Репик: Да. В назывном режиме, совершенно справедливо. Это успех регуляторной гильотины. Знаете, здесь многое что получилось, почти 12 с лишним тысяч отменили старых, неадекватных актов, вместо них приняли 447. Получается хорошо. А когда получается хорошо, больше хочется продолжать. Хочется распространить эту работу на ведомственные письма, на избыточные формы отчётности. Есть темы, где она, безусловно, эффективна.

Потом блок консультаций с регуляторами. Здесь блестящий абсолютно был запущен проект Федеральной налоговой службой по так называемым консультациям, по мотивированному мнению, разъяснениям, когда инвестор может запросить, что будет, получить мнение и в рамках этого работать.

Если мы сможем этот «пилот» распространить на другие ведомства… Мы ведём работу активно с Росприроднадзором, а это очень на самом деле важная сейчас для запуска новых инвестпроектов структура, и очень руководство в этом плане нам помогает, Федеральная таможенная служба. Если мы сможем это распространить…

В.Путин: У каждого ведомства есть своя специфика, тем не менее подходы могут быть общими.

А.Репик: Ну и, наверное, всё равно самый большой блок – стимулирование инвестиционной деятельности.

Сейчас мы находимся вообще в периоде больших ставок в экономике. К сожалению, именно так, и поэтому необходимо задействовать новые механизмы кредитования, помогать – я уже упоминал сегодня инвестиционный налоговый вычет, налоговые кредиты. Здесь, кстати, тоже спасибо Правительству, в COVID почти 55 миллиардов рублей было отсрочек налоговых для бизнеса.

Но сейчас нужно уже, наверное, говорить не только о работе в режиме «спасения утопающих» (надо сказать, российская экономика лучше, наверное, большинства, если не почти всех, преодолела этот тяжёлый сейчас стресс и удар), но в режиме как раз стимулирования инвестиций.

В.Путин: Это правильно. Но вот, по данным Центрального банка, всё-таки объёмы инвестиций не сократились.

А.Репик: Не сократились. Но, понимаете, нужно обеспечить широту и охват инвестициями регионов и отраслей. И здесь нужно помогать ещё и тем регионам, у которых нет собственной сбалансированности бюджета, может быть, компенсировать часть выпадающих доходов из федерального бюджета.

В.Путин: Когда я сказал про Центральный банк, имел в виду прежде всего объёмы кредитования, конечно. Но это, собственно, и уровень инвестиций…

А.Репик: Корпоративное кредитование на сегодняшний момент стало дороже, мы все это понимаем. Это связано, конечно, наверное, с инфляцией, которую мы импортируем. Не очень ответственно ведёт себя ряд наших зарубежных коллег, которые деньги печатают, вбрасывают в экономику.

В.Путин: Мы вынуждены были тоже предпринять ряд мер, связанных с небольшой накачкой. Но что делать? Но мы делали это гораздо более осмотрительно.

А.Репик: Абсолютно точно. Но я надеюсь, что мы сможем всё-таки даже в данных ситуациях не только продолжить работу по реализации своих крупнейших проектов, есть сейчас Вам что показать и о чём рассказать, но и запустить много новых. Может быть, не таких больших, но значимых для разных субъектов и регионов Российской Федерации.

В.Путин: Так и будет.

А.Репик: Спасибо большое.

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