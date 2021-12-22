А. Кислов обсудил с самарскими энергетиками реализацию закона о бесплатной замене электросчетчиков

Source: Russia – Council of the Federation

В ближайшие два года перед ресурсоснабжающими компаниями стоит задача установить у жителей Самарской области более 110 тысяч приборов учета, отметил сенатор.

Представитель в СФ от законодательного (представительного) органа государственной власти Самарской области Андрей Кислов КисловАндрей Игоревичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Самарской области провел в правительстве региона совещание, на котором обсуждался ход реализации закона о бесплатной замене и установке жителям приборов учета электроэнергии. В мероприятии приняли участие представители регионального министерства энергетики и ЖКХ, а также руководители ресурсоснабжающих организаций.

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Сенатор отметил, что благодаря соответствующему федеральному закону будет снижена финансовая нагрузка на население, связанная с установкой и заменой электросчетчиков. «С июля прошлого года по всей стране в рамках реализации положений документа, который предусматривает передачу ответственности энергетическим компаниям за приборы учета электроэнергии, реализуется масштабная инвестпрограмма по их замене».

Согласно графику Министерства энергетики РФ, до конца 2021 г. в Российской Федерации должно быть заменено около 4,5 млн счетчиков.

Андрей Кислов обсудил с самарскими энергетиками реализацию закона о бесплатной замене электросчетчиков

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Андрей Кислов обсудил с самарскими энергетиками реализацию закона о бесплатной замене электросчетчиков

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Андрей Кислов обсудил с самарскими энергетиками реализацию закона о бесплатной замене электросчетчиков

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«Наиболее значимые положения закона приняты, прежде всего, в интересах жителей страны. Они предусматривают не только замену приборов учета за счет поставщика энергоресурсов, но и модернизацию старых приборов, установку цифровых умных устройства, которые могут передавать показания автоматически без участия собственников жилых помещений», — сказал Андрей Кислов.

Он добавил, что, к сожалению, есть жалобы со стороны жителей на мошенников, которые предлагают платные услуги. «Многие граждане просто не знают о том, что имеют право не бесплатную замену прибора». Как напомнил парламентарий, Председатель Совета Федерации поручила сенаторам взять на контроль вопрос, связанный с организацией этой работы в регионах.

По словам Андрея Кислова, в Самарской области замену приборов учета электроэнергии в многоквартирных домах в плановом порядке осуществляют четыре компании. В 2020 г. в регионе было установлено более 52 тыс. приборов, на 2022–2023 гг. стоит задача установить или заменить еще более 110 тысяч.

В ходе совещания о реализации федерального закона рассказал заместитель генерального директора компании «Самараэнерго» Родион Шуман. «Мы активно информируем жителей. Сведения о том, когда и где будут происходить работы по замене или установке приборов учета, размещаются на сайте компании, в интернет-ресурсах, прессе, социальных сетях, проводятся собрания с управляющими компаниями, руководителями администраций населенных пунктов», — отметил он.

Представители энергосбытовых компаний на совещании обозначили проблемы, которые требуют внимания. Андрей Кислов взял на контроль озвученные вопросы.

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