А. Епишин принял участие в IX научно-популярном фестивале «Цифровая история в Твери»

Source: Russia – Council of the Federation

У Тверской области огромный потенциал для развития познавательного туризма, отметил сенатор.

Заместитель председателя Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Тверской области Андрей Епишин ЕпишинАндрей Николаевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Тверской области в рамках работы в регионе принял участие в IX научно-популярном фестивале «Цифровая история в Твери».

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На выставке представлены тематические экспозиции, развернута книжная ярмарка, организованы виртуальные прогулки по историческим достопримечательностям России и мира, знакомство с популярными видами оружия и военной экипировки различных исторических эпох, а также восемь часов интереснейших лекций профессиональных историков – все это можно было увидеть, услышать и оценить в рамках мероприятия.

«Благодаря фонду «Цифровая история» люди самых разных профессий и специальностей, а, главное, молодежь, стали интересоваться исторической наукой, искать информацию, посвященную историческим событиям, людям, культурным явлениям прошлого. Надеюсь, что в следующем году удастся провести еще более масштабный форум. К официальному открытию в Твери готовится комплекс «Россия. Моя история». Думаю, он оптимален для таких фестивалей, где выставочные экспозиции сочетаются с живым общением с ведущими учеными и популяризаторами науки, — сказал Андрей Епишин.

Андрей Епишин принял участие в IX научно-популярном фестивале «Цифровая история в Твери»

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Андрей Епишин принял участие в IX научно-популярном фестивале «Цифровая история в Твери»

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Андрей Епишин принял участие в IX научно-популярном фестивале «Цифровая история в Твери»

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Андрей Епишин принял участие в IX научно-популярном фестивале «Цифровая история в Твери»

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Андрей Епишин принял участие в IX научно-популярном фестивале «Цифровая история в Твери»

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Андрей Епишин принял участие в IX научно-популярном фестивале «Цифровая история в Твери»

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Андрей Епишин принял участие в IX научно-популярном фестивале «Цифровая история в Твери»

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«У Тверской области огромный потенциал для развития познавательного туризма, а подобные научно-популярные фестивали с лекциями ведущих ученых можно успешно сочетать с экскурсиями по городам Верхневолжья, где гости получат возможность познакомиться с богатым историко-культурным наследием края», — сказал сенатор.

Директор научно-исследовательского фонда «Цифровая история» Егор Яковлев рассказал, что фестиваль в Твери был объединен идеей путешествий по странам и эпохам знаменитого тверитянина Афанасия Никитина и его «хождениями за три моря». Каждая лекция посвящена какому‑то путешествию, совершенному в истории. Это путешествие Петра Великого в город Амстердам, первое русское посольство в Англию при Иване Грозном, путешествие знаменитого вождя крестьянского восстания Ивана Болотникова в Венецию и многое другое.

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