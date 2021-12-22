Source: Russia Federal Space

#ЦПК#Пилотируемая космонавтика#ЭП-20#Союз МС-2022.12.2021 08:47

Александр Мисуркин участвует в послеполетных этапах эксперимента «Созвездие ЛМ-21/22»

В понедельник, 20 декабря 2021 года, космонавт Роскосмоса Александр Мисуркин вернулся из экспедиции на МКС, которая длилась 12 суток. Однако вне зависимости от того, насколько продолжительна космическая командировка, во время предполетной подготовки и по возвращении на Землю космонавты принимают участие в эксперименте «Созвездие ЛМ».

Цель исследований — изучить возможности человека при полетах в дальний космос и работе на поверхностях Луны и Марса. Специалистам важно проанализировать, как факторы космического полета влияют на способность человека двигаться, управлять техникой, выполнять различные задачи. Сначала навыки сложной операторской деятельности космонавт демонстрирует до полета, а после экспедиции на орбиту выполняет аналогичные действия на тех же тренажерах. Сравнение показателей и дает возможность делать выводы о степени сохранности навыков операторской деятельности.

Первое послеполетное исследование в рамках эксперимента «Созвездие ЛМ» для Александра Мисуркина проходило на специализированном тренажере «Выход-2» примерно через сутки после его возвращения с МКС. Космонавт выполнил операции, связанные с выходом на поверхность другой планеты: открытие выходного люка, перемещение, передвижение по лестнице (подъем и спуск), работу с инструментом. Специалисты оценивали, в какой степени он способен управлять системами скафандра и другим оборудованием в процессе шлюзования и внекорабельной деятельности.

Впереди у Александра Мисуркина еще четыре этапа экспериментальных исследований: на вертолете, на имитаторе планетохода, а также на тренажерах «ТС-18» и «Дон-Союз». Напомним, что космонавт вернулся из своей третьей космической командировки. Он был командиром корабля «Союз МС-20», на котором японский предприниматель Юсаку Маэзава и его помощник Йозо Хирано совершили космический полет в качестве туристов.

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