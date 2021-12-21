Статистика туризма: данные, которые нужны для поддержки и развития туристской отрасли, в форматах, которые удобны для принятия решений

Source: Russian Federation State Statistics Service

Росстат и Аналитический центр при Правительстве РФ подписали соглашение о сотрудничестве и информационном взаимодействии в сфере статистики туризма. Реализация соглашения позволит вывести на новый уровень работу с данными в туристской отрасли. Документ подписали руководитель Аналитического центра Константин Калинин и руководитель Росстата Павел Малков.

В ходе рабочей встречи, прошедшей после подписания Соглашения, специалисты Росстата и Аналитического центра при Правительстве РФ обсудили дорожную карту совместной работы на 2022 год. В частности, представители Росстата проинформировали коллег о работе, проводимой с разработчиками электронной платформы ГосТех по созданию модуля ЦАП в сфере статистики туризма. Кроме того, решено развивать пилотный проект в Санкт-Петербурге, реализуемый совместно с региональными властями.

«В настоящее время наши эксперты работают над оценкой возможности использования данных сотовых операторов для определения туристского потока, – заявил руководитель Аналитического центра Константин Калинин. – Задача поставлена Правительством России. Идет разработка метрик и показателей, определяется периодичность их сбора, экспертам предстоит решить ключевой вопрос валидации этой информации, чтобы их возможно было использовать в официальной статистике. Мы ведем эту работу совместно с Росстатом, Ростуризмом и Комитетом по развитию туризма Санкт-Петербурга. Подписанное сегодня соглашение придаст нашему взаимодействию дополнительный импульс».

В свою очередь, руководитель Росстата Павел Малков обратил внимание на прогресс в сотрудничестве Федеральной службы государственной статистики и Аналитического центра при Правительстве РФ.

«Мы стартовали во второй половине года и уже сегодня видны конкретные результаты совместной работы, – отметил он. – Методики, разрабатываемые совместно с коллегами из Аналитического центра, будут проходить апробацию в ряде регионов и, уверены, покажут свою эффективность. Мы видим, что сочетание классических методов сбора статистической отчетности с использованием больших данных и современных методов анализа и обработки информации дает возможность не только увидеть и оценить реальные туристские потоки в регионах, но и принимать управленческие решения, а также формировать программы развития и поддержки туристической отрасли».

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