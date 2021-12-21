Source: Russia Federal Space

#ЦЭНКИ#КЦ Восточный#Космодромы#Восточный#Ангара21.12.2021 14:02

Составные части первых этажей кабель-заправочной башни для ракеты «Ангара» перевезены на стартовую площадку

Специалисты Управления логистического сопровождения Космического центра «Восточный» (филиал Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры, входит в состав Госкорпорации «Роскосмос») транспортировали все крупногабаритные части кабель-заправочной башни для ракеты-носителя «Ангара».

Массивные части первых четырёх этажей перевозили с места хранения к месту монтажа в течение прошедшей недели. Было транспортировано порядка 25 частей общим весом более 680 тонн. Далее специалисты подрядной организации «Промышленные технологии» будут осуществлять подготовку к монтажу в проектное положение.

Кабель-заправочная башня для ракеты «Ангара» высотой 66 метров и весом около 3000 тонн предназначена для размещения оборудования и коммуникаций, систем и агрегатов стартового комплекса. Она обеспечивает ветровое удержания носителя, а также доступ специалистов к зонам обслуживания ракеты-носителя, установленной на пусковой стол.

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