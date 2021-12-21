Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Александр Блошенко#Владимир Матвейчук21.12.2021 18:04

Роскосмос провел ежегодный семинар с кадровыми службами организаций отрасли

Госкорпорация «Роскосмос» в декабре 2021 года провела ежегодный практический семинар с представителями кадровых служб организаций ракетно-космической отрасли (РКО).

Основная цель данного семинара — повышение степени интеграции организаций РКО и ведущих вузов для развития кадрового и научно-технологического потенциала отрасли, подведение итогов реализации государственного плана подготовки кадров для организаций оборонно-промышленного комплекса, определение наиболее эффективных подходов к организации профориентационной работы и целевого обучения.

В этом году практический семинар состоялся на базе Томского государственного университета систем управления и радиоэлектроники, закрепившего за Томской областью репутацию региона-лидера в развитии инновационной экономики России. Данный семинар прошел в смешанном формате: представителям вузов и организаций ракетно-космической отрасли была предоставлена возможность подключиться к трансляции события и обменяться опытом во время выступлений и круглых столов. В ходе мероприятия поднимались актуальные вопросы подготовки кадров образовательными организациями в интересах организаций РКО.

В семинаре принял участие исполнительный директор по перспективным программам и науке Госкорпорации «Роскосмос» Александр Блошенко, выступивший с лекцией: «Космические исследования: взгляд в будущее». Он рассказал о приоритетных задачах, стоящих перед человечеством, на ближайшие 20 лет, об исследовании поверхности планет, защите планеты от астероидов и важности управления космическим движением.

Директор Департамента кадровой и социальной политики Госкорпорации «Роскосмос» Владимир Матвейчук рассказал о приоритетных направлениях по совершенствованию механизмов подготовки кадров в сфере взаимодействия Госкорпорации «Роскосмос» с образовательными организациями высшего образования. Особый акцент был сделан на приоритетность всесторонней поддержки опорных вузов и студентов, обучающихся по целевому набору для организаций отрасли.

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