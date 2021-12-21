Расширенное заседание коллегии Минобороны

Source: President of Russia – Kremlin

Помимо руководящего состава Вооружённых Сил, представителей органов государственной власти и общественных организаций на заседание коллегии впервые приглашены должностные лица командования военными округами, флотами и флотилиями, соединениями и воинскими частями, а также курсанты и слушатели высших военных учебных заведений Минобороны России.

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В.Путин: Добрый день, уважаемые товарищи!

Начнём нашу работу.

Развитию Вооружённых Сил, укреплению обороноспособности России мы всегда уделяли, уделяем и будем уделять повышенное внимание.

И сегодня на ежегодном расширенном заседании коллегии Министерства обороны обсудим, что сделано в сфере военного строительства в 2021 году, какие результаты достигнуты по основным направлениям, и, конечно, определим задачи на будущее – так, как мы всегда с вами делаем на ежегодных коллегиях.

Сразу отмечу, что уходящий год, как и предыдущий 2020-й, был экстраординарным, – мы и так это с вами хорошо понимаем, – в первую очередь из-за продолжающейся эпидемии коронавируса. И принципиально важно, что в этих сложных условиях Вооружённые Силы чётко, без сбоев выполняли все стоящие перед ними задачи.

Так, была продолжена работа по масштабной модернизации армии и флота. В результате доля современного вооружения в войсках превысила 71 процент, а в стратегических ядерных силах – 89.

Активными темпами шло развитие новейших видов вооружений. Часть из них – комплексы «Авангард» и «Кинжал» – поставлены на боевое дежурство.

Широкий круг задач решал Военно-Морской Флот. На постоянной основе наши корабли и подводные лодки несли боевую вахту во всех значимых районах Мирового океана. Межфлотская группировка вместе с дальней авиацией успешно выполнила учебно-боевые задачи в акваториях Балтийского и Северного морей, в удалённых районах Атлантического и Тихого океанов, а группировка подводных лодок и других кораблей – в Северном Ледовитом океане в условиях сложной ледовой обстановки.

Отмечу и дальнейший рост уровня боевой подготовки войск. Это убедительно показали итоги совместного стратегического учения «Запад–2021», в ходе которого были успешно отработаны задачи обеспечения безопасности Союзного государства России и Белоруссии.

Достойно, как и подобает российским воинам, действовали наши военные в Сирии. Их присутствие, содействие мирному населению в решении гуманитарных задач вносит ощутимый вклад в укрепление стабильности в этой республике.

Уже более года наши миротворцы помогают поддерживать стабильность в Нагорном Карабахе. Во многом благодаря их усилиям улучшилась гуманитарная ситуация, проведено разминирование территории ряда районов, восстановлены объекты социальной инфраструктуры, сохранены памятники истории и культуры.

Хочу поблагодарить личный состав, выполняющий миротворческие задачи за профессионализм, выдержку и стойкость. Самых добрых слов за напряжённую работу в сложных условиях, за большую помощь гражданскому населению заслуживают военные медики: более чем 30,5 тысячи людей пролечены в лечебных заведениях Министерства обороны, и почти половина [из них] – гражданские.

Военные медики помогли в борьбе с коронавирусом гражданскому населению девяти регионов и даже реабилитацией занимались и занимаются до сих пор для тех, кто столкнулся с тяжёлой и средней тяжести [формой] течения болезни. В 32 военных санаториях люди проходят реабилитацию. Спасибо.

Особо отмечу, что в армии реализованы все необходимые меры по борьбе с коронавирусной инфекцией – в самой армии. Проведена практически стопроцентная вакцинация личного состава. Это позволило избежать массового распространения заболевания, защитить жизнь и здоровье военнослужащих и тем самым гарантировать высокую боеготовность частей и соединений. Даже армия пострадала от коронавируса, тяжёлые случаи есть в армии, и потери есть – небоевые. Но в целом Вооружённые Силы справились с этой проблемой.

С высокой отдачей действовал военно-строительный комплекс Минобороны. Говорю не только о значительных объёмах и своевременном возведении инфраструктуры для армии и флота, но и о том, что военные строители помогли обеспечить бесперебойное снабжение, скажем, Крыма и Севастополя водой. Во многих регионах благодаря им были построены многофункциональные медицинские и другие социально-значимые объекты.

Продолжение следует.

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