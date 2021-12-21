Ракетоносцы «Князь Олег» и «Новосибирск» приняты в состав ВМФ России

Source: President of Russia – Kremlin

О готовности ракетоносцев к подъёму военно-морского флага Владимиру Путину доложили заместитель Министра обороны Алексей Криворучко и главнокомандующий ВМФ Николай Евменов по видеосвязи из Северодвинска.

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Выступление на церемонии приёма ракетоносцев «Князь Олег» и «Новосибирск» в состав ВМФ России

В.Путин: Уважаемые товарищи!

Приветствую вас и поздравляю с новой важной вехой в истории российских Вооружённых Сил.

Сегодня на атомных подводных лодках «Князь Олег» и «Новосибирск» поднимаются военно-морские флаги: новые ракетоносцы входят в состав Военно-Морского Флота.

Хочу поблагодарить трудовой коллектив «Севмашпредприятия» – нашего ведущего предприятия по производству атомных подводных лодок, сказать самые добрые слова всем, кто участвовал в проектировании и создании этих современных кораблей. Вы на отлично справились с поставленными задачами.

Новые подводные лодки обладают грозной ударной силой. «Князь Олег» оснащён баллистическими ракетами «Булава», а многоцелевой подводный крейсер «Новосибирск» – крылатыми ракетами «Калибр» и «Оникс» и способен не только эффективно бороться с морскими целями, но и наносить высокоточные удары по наземным объектам.

В ближайшее время «Князь Олег» и «Новосибирск» пополнят состав Тихоокеанского флота и заметно повысят его боевой потенциал, будут обеспечивать безопасность России, надёжную защиту наших национальных интересов в Мировом океане.

Новые подводные лодки стали первыми серийными кораблями своих проектов, и мы продолжим создание этих кораблей. В рамках действующей госпрограммы вооружений планируется построить и передать в состав флота ещё пять подводных лодок проекта «Борей-А» и шесть подводных лодок проекта «Ясень-М», и все они будут также построены на «Севмаше».

Мы будем наращивать темпы обновления Военно-Морского Флота, строить современные подводные и надводные корабли разных проектов и классов, одновременно развивать береговую инфраструктуру и, конечно, укреплять социальные гарантии военнослужащих, повышать престиж военных профессий.

Служба на флоте стала судьбой для многих поколений моряков. Как мне докладывали, Министр [обороны] сейчас сказал, в семье командира подводного ракетоносца «Новосибирск» капитана 1 ранга Шпирко в разные годы посвятили себя службе на флоте семь человек, семь офицеров. Это настоящий пример сохранения славных традиций Военно-Морского Флота, преданности, верности флоту и Родине.

В заключение ещё раз благодарю всех, кто участвовал в создании этих грозных кораблей. Уверен, что экипажи «Князя Олега» и «Новосибирска» внесут достойный вклад в укрепление обороноспособности России, в защиту нашего народа.

Желаю вам успешной службы.

Предлагаю к поднятию флагов приступить.

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