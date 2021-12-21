Source: Russia Federal Space

#РКК Энергия#Космодромы#Байконур#Прогресс МС-1921.12.2021 16:58

«Прогресс МС-19» прошел вакуумные испытания

На космодроме Байконур завершились испытания на герметичность транспортного грузового корабля «Прогресс МС-19» в вакуумной камере монтажно-испытательного корпуса площадки № 254.

Специалисты Ракетно-космической корпорации «Энергия» имени С.П. Королева и Космического центра «Южный» (филиал Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры, входят в Госкорпорацию «Роскосмос») выполнили цикл пневмовакуумных испытаний корабля «Прогресс МС-19», продолжавшийся с 16 декабря 2021 года.

Автоматизированный контроль соответствия высоким требованиям к герметичности отсеков и бортовых систем корабля в наземных условиях прошел без замечаний. Сегодня, 21 декабря 2021 года, грузовой корабль «Прогресс МС-19» был транспортирован обратно на рабочее место для дальнейшей предполетной подготовки.

Старт ракеты-носителя «Союз-2.1а» с кораблем «Прогресс МС-19» по программе 80-й миссии снабжения Международной космической станции запланирован на февраль 2022 года с космодрома Байконур.

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