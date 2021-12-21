Source: Russia Ministry of Sport

Сегодня, 21 декабря, Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин провёл заседание коллегии Минспорта России.

В заседании приняли участие помощник Президента Российской Федерации Игорь Левитин, заместитель начальника Управления Президента Российской Федерации по обеспечению деятельности Государственного совета Российской Федерации, секретарь Совета при Президенте Российской Федерации по развитию физической культуры и спорта Алексей Кулаковский, президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков, председатель Исполкома – первый вице-президент Паралимпийского комитета России Павел Рожков, председатель Комитета Государственной Думы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев, руководители общероссийских спортивных федераций и региональных органов исполнительной власти в сфере физической культуры и спорта, руководители структурных подразделений Минспорта России.

В своём выступлении Олег Матыцин отметил, что 2021 год стал непростым для всей спортивной отрасли, но, благодаря слаженной работе Правительства Российской Федерации и Минспорта России, Олимпийского и Паралимпийского комитетов России, спортивных федераций, ведомств, региональных органов исполнительной власти и при поддержке Администрации Президента удалось решить поставленные задачи и достигнуть намеченных целей.

«Результаты первого года действия Стратегии-2030 достаточно позитивны. Стратегия определяет действия для достижения национальной цели – вовлечение не менее 70% граждан нашей страны в занятия спортом, – подчеркнул Министр. – По итогам 2021 года около 46,4% уже являются активными сторонниками здорового образа жизни, систематически занимаются спортом. Наибольший прирост отмечается в группе граждан среднего возраста. Положительная динамика вовлечения в занятия спортом подтверждается и уровнем обеспеченности граждан спортивными сооружениями. В рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» совершенствуется спортивная инфраструктура. В 2021 году введено в эксплуатацию 77 объектов спорта, в том числе три крупных Дворца спорта – в Калуге, Самаре и Саратове, а также 22 физкультурно-оздоровительных комплекса, восемь бассейнов, четыре крытых тренировочных катка и 40 открытых спортивных площадок шаговой доступности».

Олег Матыцин добавил, что на развитие спортивной инфраструктуры направлена и новая стратегическая инициатива Правительства в сфере физической культуры и спорта – «Бизнес-спринт» (Я выбираю спорт)». Эта инициатива подразумевает выстраивание взаимодействия государства и бизнеса в развитии спорта. В рамках проекта будут созданы спортивные объекты для обеспечения возможности занятий спортом для не менее 73% граждан трудоспособного возраста. Общий объём финансирования на 2022-2024 годы составляет 16 млрд рублей, в том числе 9,1 млрд. рублей – дополнительные средства федерального бюджета, выделенные на поставку оборудования для создания «умных» спортивных площадок и быстровозводимых модульных спортивных сооружений.

Говоря о развитии международного спортивного сотрудничества, Министр напомнил, что в этом году на 8-й сессии Конференции Сторон Международной конвенции о борьбе с допингом в спорте Россия признана полностью соблюдающей Конвенцию ЮНЕСКО по борьбе с допингом в спорте. Наша страна наряду с Китаем, Саудовской Аравией и Сенегалом была переизбрана в президиум сессии Конференции сторон Международной конвенции о борьбе с допингом в спорте до 2023 года.

Кроме того, Россия выступила соучредителем глобального проекта ЮНЕСКО в области физического воспитания и спорта Fit for Life. Проект станет конструктивной площадкой для популяризации и развития массового спорта, привлечения людей по всему миру к занятиям спортом. Это особенно важно в период борьбы с пандемией.

Олег Матыцин заявил, что, несмотря на известные ограничения, которые введены международным спортивным сообществом в отношении нашей страны, на территории России успешно проводились международные соревнования.

В июне-июле в Санкт-Петербурге на высоком организационном уровне прошли матчи Евро-2020, на стадионах их посмотрели более 132 тысяч человек. В эти же даты прошло Международное ралли «Шелковый путь». После отмены монгольского этапа в экстренном порядке были приняты меры, чтобы ралли состоялось на территории нашей страны. В августе проведён победный для нашей сборной Чемпионат мира по пляжному футболу в Москве, который FIFA назвала лучшим в истории. В сентябре в Казани были организованы I Игры стран СНГ, ставшие символом дружбы и единения молодёжи постсоветского пространства. Опыт проведения Игр побудил представителей стран Содружества активизировать работу по подготовке заявок на проведение II Игр стран СНГ. В дни проведения Игр СНГ в столице Татарстана успешно прошел IX Международный спортивный форум «Россия – спортивная держава», в котором приняли участие свыше пяти тысяч человек, включая делегации из 30 стран.

«Убеждён, мы и впредь должны претендовать на проведение самых главных стартов в мировом спорте: от первенств и чемпионатов Европы и мира до крупнейших мультиспортивных турниров, включая Всемирные студенческие игры и Олимпийские игры», – сказал Министр.

Говоря о прошедших Играх в Токио, Олег Матыцин отметил, что российские олимпийцы и паралимпийцы проявили настоящий спортивный характер в условиях сложной эпидемиологической обстановки и психологического давления.

«Медаль каждого спортсмена приобретала особую значимость для граждан нашей страны, которые объединились в поддержке сборной команды, – подчеркнул Министр. – Выражаю благодарность российским спортсменам, тренерам, специалистам, Олимпийскому и Паралимпийскому комитетам России руководителям спортивных федераций и регионов. Высокая оценка выступления российской сборной была дана Владимиром Путиным на заседании Совета при Президенте Российской Федерации по развитию физической культуры и спорта».

Олег Матыцин заявил, что Минспорт России продолжает системную работу по совершенствованию нормативно-правовой базы в области физической культуры и спорта. Принято пять федеральных законов, подготовленных Министерством. Важным результатом работы стало введение в 2021 году социального налогового вычета для россиян за занятия физической культурой и спортом. В ноябре был утверждён перечень из 3836 организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в области физической культуры и спорта, занятия в которых предоставят возможность получить налоговый вычет. Это ещё один позитивный результат, позволяющий вовлечь в активную физическую деятельность ещё больше россиян.

Также Министр отметил постановление об утверждении правил перечисления суммы целевых средств от азартных игр, направляемых на финансирование мероприятий по развитию профессионального и детско-юношеского спорта. Новые правила позволят обеспечить развитие видов спорта в России за счёт средств внебюджетных источников. Целевые отчисления будут распределяться между общероссийскими спортивными федерациями, профессиональными спортивными лигами пропорционально суммам принятых ставок на соответствующие спортивные события.

В сентябре 2021 года в Правительство внесён проект распоряжения о получении грантов 58 спортивными федерациями. Распоряжение подготовлено в целях финансового обеспечения мероприятий по подготовке спортивных сборных команд к Играм в Пекине в соответствии с правилами предоставления грантов из федерального бюджета общероссийским спортивным федерациям.

Ещё одним важным направлением Олег Матыцин назвал цифровую трансформацию сферы спорта. В настоящее время прорабатывается запуск системы ГИС ФКИС, которая соберёт многочисленные разрозненные данные в единую электронную базу, позволит сделать более объективным анализ статистики по количеству граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом. В рамках разработки системы осуществляется цифровизация единого спортивного плана и присвоения спортивных разрядов и званий.

Министр отметил эффективную и сплочённую работу общероссийских спортивных федераций, руководителей регионов и представителей Минспорта России по реализации календаря физкультурных и спортивных мероприятий текущего года. Общее количество таких мероприятий удалось вывести на доковидный уровень и достичь показателей 2018 года. Количество отменённых мероприятий составило менее 1%. В прошлом году было отменено более 50% соревнований. Провести намеченные мероприятия позволили алгоритмы и стандарты безопасности, которые были выработаны Минспортом совместно с ФМБА России и Роспотребнадзором в прошлом году при разных условиях эпидемиологической ситуации.

Олег Матыцин рассказал о подготовке новых кадров и повышении квалификации специалистов в сфере физической культуры и спорта. В 2021 году подготовлено порядка 24 тысяч специалистов, программы повышения квалификации прошли 12 тысяч специалистов и тренеров.

«В планах на 2021 год – продолжение реализации Стратеги-2030, подготовка к Олимпийским и Паралимпийским играм, создание условий для достижений наших спортсменов, повышение экономической привлекательности спорта, обеспечение прозрачности и честности соревновательного процесса, укрепление международного сотрудничества, восстановление Всероссийской федерации легкой атлетики и РУСАДА в правах, защита интересов наших спортсменов», – подчеркнул Министр.

Олег Матыцин поблагодарил всех за совместную работу по развитию физической культуры и спорта в 2021 году и пожелал успехов, здоровья и новых побед в наступающем году.

Участники заседания коллегии обсудили ход подготовки спортивных сборных команд России к XXIV Олимпийским зимним играм и XIII Паралимпийским зимним играм 2022 года в Пекине (Китай). Были рассмотрены вопросы о ходе исполнения Плана мероприятий по реализации Стратегии развития физической культуры и спорта на период до 2030 года и об основных направлениях Единого календарного плана межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий на 2022 год.

Фото: Игорь Зетилов

Пресс-служба Минспорта России

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