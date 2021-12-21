Коллегия Минспорта России обсудила основные направления ЕКП на 2022 год

Source: Russia Ministry of Sport

Сегодня, 21 декабря, Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин провёл заседание коллегии Минспорта России. Одним из вопросов повестки стали основные направления Единого календарного плана межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий на 2022 год.

В I часть проекта ЕКП включены физкультурные мероприятия среди детей и учащейся молодёжи, среди лиц средних и старших возрастных групп населения, а также среди инвалидов. II часть проекта ЕКП, сформированная по предложениям общероссийских спортивных федераций, содержит международные, всероссийские, межрегиональные и тренировочные мероприятия.

«Приоритетным направлением следующего года для Министерства спорта является обеспечение подготовки и успешного выступления сборных команд России на XXIV Олимпийских зимних играх и XIII Паралимпийских зимних играх 2022 года в г. Пекине, на XXIV летних Сурдлимпийских играх 2022 года в г. Кашиас-ду-Сул (Бразилия) и на XXIV Всемирных играх 2022 года в г. Бирмингеме (США). Также в проект Перечня особо значимых международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий следующего года включено более 88 международных физкультурных и спортивных мероприятий, проводимых на территории Российской Федерации. Среди них – Чемпионат мира по волейболу FIVB среди мужских команд, VII летние Международные спортивные игры «Дети Азии», Всемирные игры колясочников и ампутантов (IWAS), Кубок мира FISU среди университетских команд по спортивным единоборствам», – рассказала директор Департамента государственного регулирования в сфере спорта Минспорта России Людмила Сараева.

Проект Единого календарного плана межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий на 2022 год размещен на официальном сайте Минспорта России.

фото: Игорь Зетилов

Пресс-служба Минспорта России

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