Интервью заместителя Председателя Правления «Газпрома» Фамила Садыгова

Source: Gazprom in Russian

К настоящему времени мы располагаем консенсус-прогнозом, сделанным многими аналитиками: в 2022–2024 годах цены на газ на мировых рынках будут постепенно снижаться с текущих рекордных отметок, однако останутся значительно более высокими в сравнении с «доковидными» уровнями.

При этом в своем бюджетном планировании мы придерживаемся аккуратного консервативного подхода: ключевые финансовые показатели Группы «Газпром» должны сохраняться на надлежащем, весьма высоком уровне даже при очень умеренных по сегодняшним меркам экспортных ценах на газ.

Так, в бюджете ПАО «Газпром» на 2021 год заложена средняя цена экспорта газа 250 долларов (эта цена рассчитывается по всем нашим поставкам за рубеж — в Европу, Китай, а также в страны СНГ). При этом мы ожидаем, что фактический показатель превысит 280 долларов. В бюджете на 2022 год заложена средняя цена экспортных поставок в 296 долларов. В прогнозе на 2023 и 2024 годы, с учетом нашего консервативного подхода к планированию, предусмотрено поэтапное снижение: до 265 и 228 долларов соответственно.

Благодаря сбалансированной структуре нашего портфеля экспортных контрактов средняя цена поставок в 2022 году будет выше средней цены 2021 года даже в случае значительного снижения спотовых цен с текущих уровней.

Такая ситуация позволяет нам с большой уверенностью прогнозировать рост ключевых финансовых показателей в следующем году. Так, при наиболее вероятных сценарных условиях 2022 года, EBITDA Группы «Газпром» может превысить 4 трлн рублей; чистая прибыль в тех же условиях превысит 2,5 трлн рублей. Таким образом, мы ожидаем, что в 2022 году будут превзойдены рекордные финансовые показатели 2021 года.

Свой вклад в достижение таких показателей бесспорно внесет развитие наших ключевых проектов, в частности, рост поставок газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири» и развитие мощностей Амурского ГПЗ.

В русле объявленной (хорошо известной нашим акционерам и инвесторам!) стратегии развития компании мы продолжим реализацию ряда других ключевых проектов, в том числе добычного комплекса — Харасавэйское месторождение, Семаковское месторождение, Ачимовские залежи. При этом развитие добычных мощностей синхронизировано со строительством соответствующей газотранспортной инфраструктуры.

Кроме того, в рамках развития газопереработки совместно с АО «РусГазДобыча» ведется строительство Комплекса по переработке этансодержащего газа в районе поселка Усть-Луга.

Важное место в нашей повестке занимают задачи по финансированию программы развития газоснабжения и газификации российских регионов.

В целом мы ожидаем, что объем капитальных расходов по Группе «Газпром» составит в 2022 году немногим более 2 трлн рублей (без НДС) и будет находиться около этого уровня в ближайшие годы. Отмечу при этом, что определенное давление на инвестиционные затраты оказывают инфляционные процессы, которые усиливаются сегодня как в России, так и в других странах.

Еще раз подчеркну, что непременным условием при формировании бюджета на 2022 год и прогноза на 2023 и 2024 годы является обеспечение положительного свободного денежного потока с учетом выплаты дивидендов, а также поддержание показателя «Чистый долг/EBITDA» в пределах комфортного диапазона (от 1 до 2) для каждого года.

Резюмируя сказанное, констатирую: исходя из заложенных в бюджет 2022 года показателей, мы уверены, что «Газпром» сохранит устойчивое финансовое положение даже с учетом выплаты рекордных дивидендов по итогам 2021 года.

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