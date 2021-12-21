Source: Gazprom in Russian

Релиз

21 декабря 2021, 19:10

Совет директоров ПАО «Газпром» принял к сведению информацию о газоснабжении Хабаровского края с 2025 года.

Отмечено, что «Газпром» продолжает работу, направленную на обеспечение надежного газоснабжения потребителей региона.

В декабре 2021 года «Газпром» завершил строительно-монтажные работы по расширению мощностей магистрального газопровода «Сахалин — Хабаровск — Владивосток» на участке от г. Комсомольск-на-Амуре до г. Хабаровска. Протяженность участка — 390,8 км (с учетом резервных ниток и подводных переходов). В настоящее время ведется его заполнение газом.

С вводом участка в эксплуатацию «Газпром» создаст условия для развития газоснабжения и газификации на территории края, а также для переподключения потребителей газа от газопровода «Оха — Комсомольск-на-Амуре» (не принадлежит «Газпрому»).

Одновременно «Газпром» продолжает работу, направленную на переподключение потребителей от газопровода «Оха — Комсомольск-на-Амуре» к газопроводу «Сахалин — Хабаровск — Владивосток». Работа ведется в соответствии с директивами Правительства РФ.

Правлению даны поручения включить в инвестиционную программу ПАО «Газпром» мероприятия, связанные с переподключением к газопроводу «Сахалин — Хабаровск — Владивосток» газотранспортных объектов, расположенных на территории Хабаровского края.

Справка

В настоящее время поставки газа в Хабаровский край из ресурсов ПАО «Газпром» не осуществляются.

«Газпром» и Хабаровский край реализуют программу развития газоснабжения и газификации региона на 2021–2025 годы. Инвестиции «Газпрома» предусмотрены в объеме 5,49 млрд руб. — в 3,2 раза выше уровня вложений в предыдущем пятилетнем периоде — 2016–2020 годах. Компания планирует строительство 14 межпоселковых газопроводов, 9,3 км газопроводов-отводов и шести газораспределительных станций.

Управление информации ПАО «Газпром»

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