Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#ЦПК#Пилотируемая космонавтика22.12.2021 00:05

Герой России, летчик-космонавт РФ Юрий Маленченко принимает поздравления с юбилеем

Юрий Маленченко — один из самых опытных космонавтов мира. За его плечами — шесть космических полётов, 827 суток на орбите, шесть выходов в открытый космос общей продолжительностью 35 часов, работа на борту орбитального комплекса «Мир» и Международной космической станции. Без преувеличения можно сказать, что с именем Юрия Маленченко связана целая эпоха в истории отечественной и мировой пилотируемой космонавтики.

Свой первый космический полёт он выполнил с 1 июля по 4 ноября 1994 года в качестве командира корабля «Союз ТМ-19». Во время полёта Юрий Иванович в рамках работ по внекорабельной деятельности совершил два выхода в открытый космос продолжительностью 5 часов 6 минут и 6 часов 1 минута соответственно.

Во второй раз на орбиту Юрий Маленченко отправился на шаттле Atlantis STS-106 в качестве специалиста полёта. В этой орбитальной командировке, продлившейся с 8 по 20 сентября 2000 года, Юрий Иванович также выполнил выход в открытый космос длительностью 6 часов 14 минут.

В третий полёт Ю.И. Маленченко отправился в качестве командира ТПК «Союз ТМА-2». Третья космическая экспедиция Юрия Ивановича продлилась с 26 апреля по 28 октября 2003 года.

Четвёртый старт космонавта состоялся 10 октября 2007 года, и вновь Юрий Иванович возглавил экипаж космического корабля «Союз ТМА-11». Возвращение на Землю произошло 19 апреля 2008 года.

С 15 июля по 19 ноября 2012 года Юрий Маленченко успешно выполнил пятый космический полёт в качестве бортинженера МКС-33 и командира корабля «Союз ТМА-05М». В период пребывания на орбите он совершил один выход в открытый космос длительностью 5 часов 50 минут. Продолжительность полёта составила 126 суток.

Шестой космический полёт космонавт выполнил с 15 декабря 2015 года по 18 июня 2016 года в составе экипажа 46/47-й длительной экспедиции на МКС в качестве командира корабля «Союз ТМА-19М» и бортинженера МКС. В ходе полёта Юрий Маленченко выполнил выход в открытый космос из российского сегмента МКС продолжительностью 4 часа 43 минуты. Продолжительность полёта составила 186 суток.

Руководство и сотрудники Госкорпорации «Роскосмос», Центра подготовки космонавтов, отряд космонавтов, коллеги по космической отрасли поздравляют Юрия Маленченко с 60-летием и желают ему счастья, здоровья, успехов как в профессиональной деятельности, так и в земных делах!

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