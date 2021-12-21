«Газпром» продолжает развивать взаимодействие с инвестиционным сообществом

Source: Gazprom in Russian

Релиз

21 декабря 2021, 19:20

Совет директоров ПАО «Газпром» одобрил проводимую компанией работу с акционерами и инвесторами.

Отмечено, что компания продолжает эффективно развивать и укреплять взаимодействие с инвестиционным сообществом. Это способствует долгосрочному устойчивому росту капитализации ПАО «Газпром» и снижению стоимости привлечения долгового финансирования.

В 2021 году «Газпром», как и прежде, поддерживал открытый и конструктивный диалог с акционерами и инвесторами. Общение было организовано, в основном, в онлайн-формате. За год «Газпром» провел около 100 встреч представителями более 170 российских и международных инвестиционных фондов, а также ряд телефонных конференций и индивидуальных встреч с инвесторами и аналитиками. Выступления руководителей «Газпрома» в ходе Дня инвестора — крупнейшей ежегодной встречи с инвесторами — транслировались на официальном сайте компании и в социальных сетях.

Все больше внимания международные инвесторы уделяют вопросам устойчивого развития (ESG). Поэтому «Газпром» в 2021 году посвятил ряд мероприятий исключительно ESG-тематике. Участники встреч подробно обсуждали перспективы низкоуглеродного развития экономики России и Европы, проекты в сфере водородной энергетики и другие актуальные темы.

Среди важнейших шагов, которые предприняла компания в 2021 году: утверждение Политики Группы «Газпром» в области устойчивого развития и формирование Комитета Совета директоров по устойчивому развитию. В настоящее время идет разработка сценариев устойчивого развития ПАО «Газпром» до 2050 года.

Представители инвестиционного сообщества и рейтинговые агентства высоко оценивают приверженность «Газпрома» принципам устойчивого развития. В 2021 году ряд агентств, специализирующихся на ESG-рейтингах, подтвердили или повысили оценки «Газпрома». Например, позиция ПАО «Газпром» в рейтинге CDP Water Security выросла с B– до B.

«Газпром» также последовательно совершенствует порядок раскрытия информации. Например, сокращены сроки подготовки Отчета Группы в области устойчивого развития. В этом году он впервые включен в состав материалов к годовому Общему собранию акционеров.

Информационная открытость помогает «Газпрому», в частности, поддерживать высокий спрос на долговые ценные бумаги. В этом году «Газпром» успешно разместил два выпуска бессрочных рублевых облигаций на общую сумму 120 млрд руб., привлек около 5,3 млрд долл. на международных рынках капитала. Более 80% от общего объема размещений еврооблигаций приобрели крупнейшие международные инвесторы. Одновременно компания значительно сократила уровень долговой нагрузки: за 9 месяцев 2021 года показатель чистой долг/EBITDA снизился до 1,2 против 2,6 на начало года.

Международные рейтинговые агентства сохраняют кредитные рейтинги ПАО «Газпром» на инвестиционном уровне: Standard and Poor’s и Fitch — на уровне суверенного рейтинга Российской Федерации, Moody’s — на одну ступень выше. Компания также сохраняет наивысший кредитный рейтинг китайского Dagong (AAA).

В настоящее время ПАО «Газпром» является лидером российского фондового рынка по размеру капитализации. С начала 2021 года показатель вырос более чем на 50% и по итогам 20 декабря составил 103,6 млрд долл. Все российские и иностранные инвестиционные банки, выпускающие аналитические отчеты по акциям «Газпрома», дают рекомендации «покупать» и «держать» (18 и 2 банка соответственно).

Правлению поручено продолжить реализацию мер по совершенствованию работы с акционерами и инвесторами ПАО «Газпром».

Управление информации ПАО «Газпром»

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