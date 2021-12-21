«Газпром» планирует наращивать добычу газа на Астраханском месторождении

Source: Gazprom in Russian

Релиз

21 декабря 2021, 20:30

Соглашение сегодня подписали Правительство Астраханской области и «Газпром».

Особое внимание в документе уделено экологической безопасности.

Сегодня в Санкт-Петербурге состоялась рабочая встреча Председателя Правления ПАО «Газпром» Алексея Миллера и Губернатора Астраханской области Игоря Бабушкина.

Стороны обсудили вопросы сотрудничества. В том числе, выполнение программы развития газоснабжения и газификации региона на 2021–2025 годы.

В этом году «Газпром» построил три межпоселковых газопровода. Созданы условия для подключения к сетевому газу 16 населенных пунктов в Володарском, Харабалинском и Черноярском районах. Закончено проектирование межпоселкового газопровода, который станет частью инфраструктуры для подачи газа на площадку особой экономической зоны (ОЭЗ) «Лотос».

Идет проектирование еще 18 газопроводов — к потребителям Ахтубинского, Володарского, Енотаевского, Камызякского, Лиманского, Наримановского, Приволжского, Трусовского, Харабалинского, Черноярского районов и к резидентам ОЭЗ «Лотос».

На встрече подписан план-график синхронизации работ по газификации региона на 2022 год.

Кроме того, продолжается сбор заявок на догазификацию домовладений в уже газифицированных населенных пунктах. На сегодняшний день получено 3,4 тыс. обращений, около 400 из них «Газпром» уже выполнил.

Ведется работа по развитию регионального рынка газомоторного топлива. В этом году «Газпром» ввел в эксплуатацию две автомобильные газонаполнительные компрессорные станции в г. Ахтубинске и с. Сеитовке. В настоящее время компания готовит к вводу еще одну станцию — в Астрахани на федеральной трассе Р-215 «Астрахань — Махачкала».

Стороны обсудили ход реализации инвестиционных проектов «Газпрома» в регионе. Компания ежегодно добывает на Астраханском месторождении около 12 млрд куб. м высокосернистого газа и 4 млн тонн газового конденсата. После очистки на Астраханском газоперерабатывающем заводе товарный газ поставляется потребителям области и Южного федерального округа, сера — на реализацию на российском и международном рынках.

«Газпром» планирует поэтапно наращивать добычу газа на Астраханском месторождении. Это будет способствовать развитию газификации в Южном федеральном округе.

Алексей Миллер и Игорь Бабушкин подписали соглашение между Правительством региона и ПАО «Газпром» о сотрудничестве при реализации проекта по увеличению добычи газа на Астраханском месторождении.

В документе, в частности, определены основные принципы взаимодействия сторон в вопросах увеличения добычи углеводородов в Астраханской области. Особое внимание в документе уделено вопросам обеспечения экологической безопасности и рационального природопользования, содействия социально-экономическому развитию региона, включая развитие занятости населения.

Справка

Между «Газпромом» и Астраханской областью действуют соглашения о сотрудничестве и о расширении использования природного газа в качестве моторного топлива, Договор о газификации.

В ноябре 2020 года утверждена программа развития газоснабжения и газификации региона на новый пятилетний период — 2021–2025 годы.

В рамках программы «Газпром — детям» в регионе построены многофункциональные спортивные площадки, футбольное поле с искусственным покрытием и многофункциональный центр с катком в Астрахани.

При активной поддержке «Газпрома» в Астрахани, в частности, благоустроен участок набережной реки Волги от проспекта им. Анатолия Гужвина до границы территории Судостроительного завода им. К. Маркса, реконструированы и построены объекты Академии футбола, отремонтирована детская районная поликлиника в с. Красный Яр. Компания оказывает содействие строительству храма Святой Живоначальной Троицы и ряда социальных объектов в Астрахани, таких как городская поликлиника и школа.

«Газпром» ведет комплексную работу по развитию, техническому перевооружению и реконструкции действующих перерабатывающих мощностей. В частности, на Астраханском ГПЗ планируется организовать производство этановой фракции для ее подачи на перспективный газохимический комплекс ООО «Каспийская инновационная компания».

Управление информации ПАО «Газпром»

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