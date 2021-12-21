«Газпром» открыл в Татарстане три новые газозаправочные станции

Source: Gazprom in Russian

Релиз

21 декабря 2021, 20:35

Сегодня в Санкт-Петербурге состоялась рабочая встреча Председателя Правления ПАО «Газпром» Алексея Миллера и Президента Республики Татарстан Рустама Минниханова.

Стороны обсудили ход и перспективы сотрудничества. «Газпром» ведет системную работу по модернизации и развитию газотранспортной инфраструктуры в республике. В 2021 году компания реконструировала магистральный газопровод «Миннибаево — Казань» на участке 220–286 км, построила от него газопровод-отвод и газораспределительную станцию «Сокуры». Ведется подготовка объектов к вводу в эксплуатацию. Новые мощности повысят надежность газоснабжения г. Казани и пригородов, включая наукограды «СМАРТ Сити Казань» и Иннополис.

Продолжается сбор заявок по догазификации домовладений в уже газифицированных населенных пунктах. В настоящее время потребители подали около 7,9 тыс. обращений.

На встрече отмечены высокие темпы развития рынка газомоторного топлива в Татарстане. За предыдущие шесть лет «Газпром» построил в регионе 14 новых автомобильных газонаполнительных компрессорных станций (АГНКС) и к началу 2021 года розничная сеть АГНКС компании насчитывала 22 объекта. Сегодня «Газпром» ввел в эксплуатацию еще три станции: две в Казани и одну вблизи с. Мелекес Тукаевского района.

В Казани одна станция расположена в Московском районе, в непосредственной близости от автобусного парка, эксплуатирующего около 300 единиц пассажирской техники на природном газе. Вторая АГНКС открыта рядом с Большим Казанским кольцом — первой в городе крупной кольцевой магистралью.

Станция возле с. Мелекес — первый пункт заправки автотранспорта газомоторным топливом между двумя крупными промышленными центрами — городами Набережные Челны и Нижнекамск.

Алексей Миллер и Рустам Минниханов подписали два документа, нацеленных на дальнейшее развитие взаимодействия компании и региона.

Заключено Соглашение о сотрудничестве между Республикой Татарстан и ПАО «Газпром». Документ подписан в развитие предыдущего соглашения от 2001 года и действует бессрочно. Стороны, в частности, намерены сотрудничать в вопросах повышения эффективности транспортировки и распределения газа, диагностики и защиты газотранспортной инфраструктуры, разработки и развития геоинформационных систем и сервисов.

Подписана актуализированная Дорожная карта по расширению использования высокотехнологичной продукции организаций Республики Татарстан, в том числе импортозамещающей, в интересах ПАО «Газпром». Срок действия документа продлен до 2025 года.

Справка

Между «Газпромом» и Правительством Республики Татарстан действуют соглашения о сотрудничестве, научно-техническом партнерстве, расширении использования природного газа в качестве моторного топлива, а также Меморандум о взаимодействии в сфере организации и обеспечения функционирования регионального образовательно-отраслевого центра.

Промышленный комплекс Республики Татарстан насчитывает более 1 тыс. крупных и средних предприятий.

С 2015 года «Газпром» и Республика Татарстан проводят совместную работу, направленную на развитие сотрудничества компании и промышленного комплекса республики.

Управление информации ПАО «Газпром»

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