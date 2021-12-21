Source: Russia – Council of the Federation

Ветеран БАМа обратился к Совету Федерации с просьбой помочь восстановить больницу в Тынде. Председатель СФ взяла этот вопрос на личный контроль. В результате больница была не только полностью реконструирована, но и модернизирована.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко МатвиенкоВалентина Ивановнапредставитель от исполнительного органа государственной власти города Санкт-Петербурга в режиме видеоконференции приняла участие в торжественном открытии больницы в городе Тында Амурской области.

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В мероприятии участвовали заместитель Председателя СФ Галина Карелова, КареловаГалина Николаевнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Воронежской области председатель Комитета СФ по социальной политике Инна Святенко, СвятенкоИнна Юрьевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти города Москвы заместитель председателя Комитета СФ по экономической политике, представитель от исполнительного органа государственной власти Амурской области Иван Абрамов, АбрамовИван Николаевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Амурской области губернатор Амурской области Василий Орлов, ОрловВасилий АлександровичГубернатор Амурской области главный врач Тындинской больницы Андрей Козлов, ветераны БАМа Иван Варшавский и Иван Шестак.

Больница была построена в 1970-х годах, когда город бурно развивался в связи со строительством БАМа. За последующие 50 лет она пришла в упадок и оказалась практически разрушенной. В 2019 году, выступая на заседании Совета Федерации, Герой Социалистического Труда, легендарный строитель БАМа Иван Варшавский обратился к Совету Федерации с просьбой помочь восстановить больницу. Председатель Совета Федерации взяла этот вопрос на личный контроль. В результате больница была не только полностью реконструирована, но и модернизирована.

Валентина Матвиенко поздравила руководство региона, жителей области, медицинский персонал с завершением полной реконструкции больницы города Тында. «Мы уверены, что теперь все жители Тынды смогут получать качественную медицинскую помощь, сохранять и беречь свое здоровье».

Возвращение в строй Тындинской больницы – это яркий пример эффективного взаимодействия федерального центра и субъектов Федерации, Министерства здравоохранения и Совета Федерации

Председатель СФ отметила что открытие больницы проходит в дни, когда Приамурье отмечает 163 года со дня своего основания. «Возвращение в строй Тындинской больницы – это яркий пример эффективного взаимодействия федерального центра и субъектов Федерации, Министерства здравоохранения и Совета Федерации», — сказала глава СФ.

Сегодня здравоохранение, сохранение здоровья граждан являются главным государственным приоритетом, отметила Валентина Матвиенко. «Этим вопросам большое внимание уделяет Президент России. По его инициативе с 1 января 2022 года будет запущена программа модернизации первичного звена здравоохраненения».

В этом смысле можно сказать, что Тында идет впереди этого процесса, подчеркнула спикер СФ.

Валентина Матвиенко поблагодарила Правительство России, губернатора области, сенаторов от региона, а также Галину Карелову и Инну Святенко, которые находились в тесном постоянном контакте с руководством области и главным врачом больницы.

Валентина Матвиенко отметила, что российские врачи – настоящие герои, профессионалы, преданные своему делу, беззаветно служащие людям. «Вы без сомнения достойны работать в самых современных условиях. Уверена, что качество вашего труда будет еще выше!», — сказала Председатель СФ.

Теперь с уверенностью можно сказать, что здоровье жителей региона в надежных руках, отметила Галина Карелова. «Совет Федерации, понимая ответственность мероприятия, с 2020 года взял под контроль ход ремонта и исполнение бюджета на эти цели. Было приложено много усилий, чтобы граждане как можно скорее начали получать качественную медицинскую помощь. В кратчайшие сроки удалось реализовать масштабный проект, значимость которого нельзя переоценить, особенно в условиях современных вызовов», — считает вице-спикер СФ.

Губернатор Амурской области Василий Орлов отметил большую работу, проделанную сенаторами, для успешной реализации проекта. По его словам, столица БАМа – Тында развивается очень активно и готовится к 50-летию города. «В настоящее время строится вторая ветка БАМа, физкультурно-оздоровительный комплекс с искусственным льдом, проводятся мероприятия по благоустройству города». Губернатор пригласил Валентину Матвиенко посетить Амурскую область на празднование юбилея Тынды.

В ходе телемоста Василий Орлов и главный врач Тындинской больницы Андрей Козлов продемонстрировали новые кабинеты медицинского учреждения, современное оборудование: передвижной ультразвуковой аппарат для исследования сердца и сосудов, передвижной рентгеновский аппарат, эндоскопическую систему и др. «Наша больница, хотя по статусу является районной, но по комплектации, оснащению соответствует уровню областной больницы», — подчеркнул Андрей Козлов.

Иван Абрамов вручил памятные подарки от Совета Федерации ветеранам БАМа Ивану Варшавскому и Ивану Шестаку.

Иван Варшавский от имени жителей Тынды поблагодарил руководство страны, Совет Федерации и лично главу верхней палаты парламента за внимание и поддержку, которые были оказаны городу.

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