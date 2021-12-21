Source: Russia Federal Space
#Роскосмос#ВЦИОМ21.12.2021 16:01
ВЦИОМ: Роскосмос вошел в ТОП-5 наиболее привлекательных работодателей
Госкорпорация «Роскосмос» вошла в ТОП-5 наиболее привлекательных работодателей среди российских компаний. Об этом свидетельствуют результаты опроса «Лучшие в России», проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения.
Опрос проводился среди россиян до пенсионного возраста, которых попросили выбрать компанию из работающих в России, в которой они хотели бы работать, если бы им сделали такое предложение. Среди лидеров рейтинга также Газпром, Роснефть и Сбербанк.
В октябре 2021 года Роскосмос уже признавался лучшим работодателем среди российских правительственных учреждений по версии агентства Universum, а ранее неоднократно становился лучшим работодателем в отрасли машиностроения по версии компании Randstad.