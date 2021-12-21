Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#ВЦИОМ21.12.2021 16:01

ВЦИОМ: Роскосмос вошел в ТОП-5 наиболее привлекательных работодателей

Госкорпорация «Роскосмос» вошла в ТОП-5 наиболее привлекательных работодателей среди российских компаний. Об этом свидетельствуют результаты опроса «Лучшие в России», проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения.

Опрос проводился среди россиян до пенсионного возраста, которых попросили выбрать компанию из работающих в России, в которой они хотели бы работать, если бы им сделали такое предложение. Среди лидеров рейтинга также Газпром, Роснефть и Сбербанк.

В октябре 2021 года Роскосмос уже признавался лучшим работодателем среди российских правительственных учреждений по версии агентства Universum, а ранее неоднократно становился лучшим работодателем в отрасли машиностроения по версии компании Randstad.

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